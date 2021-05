La NASA si complimenta con la Cina per l'atterraggio del rover Zhurong su Marte

L'atterraggio di un rover su un altro pianeta è un'impresa complessa e con altissime probabilità di insuccesso. Per questo riuscirci, soprattutto al primo tentativo, è un risultato di assoluto rilievo. Per questo l'attenzione attorno alla missione Tianwen-1 e al rover marziano Zhurong è più che giustificato.

I complimenti sono arrivati da più parti. Per esempio Dmitry Rogozin di Roscosmos ha dichiarato "un atterraggio riuscito di un veicolo spaziale cinese su Marte è un enorme successo della ricerca spaziale cinese. Ribadiamo l'intenzione di rafforzare la cooperazione internazionale per promuovere congiuntamente la ricerca sull'Universo". Anche l'ESA si è congratulata per il successo cinese con un tweet.

I complimenti di Bill Nelson per l'atterraggio di Zhurong su Marte

I complimenti sono arrivati anche dalla NASA, per voce di Bill Nelson (nuovo amministratore dell'agenzia spaziale statunitense). Durante una conferenza on-line e successivo comunicato l'alto dirigente si è congratulato per il risultato ottenuto.

Bill Nelson ha dichiarato "congratulazioni alla CNSA per aver ricevuto le prime immagini dal rover marziano Zhurong! Con la crescita della comunità scientifica internazionale di esploratori robotici su Marte, gli Stati Uniti e il Mondo aspettano con impazienza le scoperte che Zhurong farà per far progredire la conoscenza dell'umanità del Pianeta Rosso. Attendo con impazienza le future scoperte internazionali, che aiuteranno a informare e sviluppare le capacità necessarie per far poggiare piedi umani su Marte".

Recentemente lo stesso amministratore era stato piuttosto duro con la gestione cinese del rientro incontrollato dello stadio centrale del razzo Lunga Marcia 5B. Messa da parte quella vicenda però, è chiaro che una collaborazione internazionale potrebbe fare del bene a tutto il genere umano.

Rimane lo scoglio (politico) dell'impossibilità per la NASA e la CNSA di collaborare. La questione è relativa a potenziali problemi di sicurezza nazionale che coinvolgono le missioni spaziali statunitensi e la relativa tecnologia che si vuole evitare finisca in "mani nemiche". Non si tratta però di una volontà superabile dalla singola agenzia spaziale statunitense ma che dovrebbe essere affrontata dai politici per poi lasciare libera la NASA di collaborare.

Una possibilità potrebbe essere fornita dall'ESA che collabora sia con la NASA che con la CNSA, permettendo di consolidare i rapporti. Anche Roscosmos (Russia) sta cercando di stringere un sodalizio con la Cina proprio per quanto riguarda gli aspetti legati allo Spazio. Una maggiore apertura generale, anche da parte cinese, permetterebbe collaborazioni più ampie con maggiori ricadute scientifiche. Non è escluso che nei prossimi anni si potrà assistere finalmente a una ricerca spaziale veramente condivisa a livello planetario.