La NASA ha scelto SpaceX Starship per il lander lunare delle missioni Artemis

Nella serata di ieri (ora italiana) è arrivata la decisione su quale sarà il lander che verrà impiegato per le missioni Artemis che riporteranno l'essere umano sulla Luna. La NASA qualche tempo fa aveva posticipato la decisione per l'annuncio di quale dei tre team che si stavano confrontando sul progetto avrebbe ricevuto l'appalto. Ora lo sappiamo: sarà SpaceX con Starship!

Inizialmente sarebbero dovuti essere due i progetti che avrebbe proseguito sulla strada dell'assegnazione, ma le ristrettezze economiche nelle quali si trova la NASA hanno fatto cadere (almeno per il momento) questa possibilità. Sono fuori quindi Blue Origin e Dynetics che avevano presentato le loro proposte insieme a quella della società guidata da Elon Musk.

SpaceX Starship sarà il lander per le missioni NASA Artemis

Come riportato nel comunicato ufficiale "la NASA si sta preparando a inviare astronauti a esplorare più parti della Luna come parte del programma Artemis e l'agenzia ha selezionato SpaceX per continuare lo sviluppo del primo lander umano commerciale che porterà in sicurezza i prossimi due astronauti americani sulla superficie lunare".

Attualmente il razzo SLS (Space Launch System) con la capsula Orion rimane la scelta per quanto riguarda il trasporto dell'equipaggio composto da quattro astronauti fino all'orbita lunare. A quel punto, almeno inizialmente, due membri dell'equipaggio utilizzeranno il lander di SpaceX, una Starship modificata, per atterrare sulla superficie lunare. Non ci sarà quindi inizialmente bisogno di utilizzare il Lunar Gateway che potrebbe essere ancora in fase di costruzione quando il nuovo sbarco sarà programmato.

La permanenza sulla Luna dovrebbe durare circa una settimana. Successivamente dovranno utilizzare ancora una volta SpaceX Starship per ritornare in orbita lunare per agganciarsi alla capsula Orion che li riporterà verso la Terra. Vincendo l'appalto, SpaceX si è aggiudicata così il contratto da 2,89 miliardi di dollari offerti dalla NASA per questa parte. Le due realtà hanno lavorato a stretto contatto per garantire la sicurezza delle operazioni e ovviamente delle vite dell'equipaggio.

Non sono stati forniti molti dettagli su come sarà la Starship che vedremo sulla Luna, ma questi dovrebbero arrivare in seguito. Sappiamo che ci saranno due zone pressurizzate, una per carico e una per gli astronauti. Inoltre lancio dalla Terra non dovrà avvenire necessariamente dalle basi attualmente in uso.

In futuro comunque SpaceX potrebbe essere affiancata anche da altre realtà! Il contratto infatti è pensato per le prime due missioni (una di test e una con equipaggio). Le successive missioni saranno offerte attraverso un appalto competitivo che potrebbe aprirsi anche ad altre realtà in base ai prezzi che verranno offerti alla NASA. In generale sembra comunque molto difficile raggiungere l'obiettivo del ritorno sulla Luna entro il 2024 (tant'è che nel comunicato si parla più genericamente di "anni '20"). Sicuramente la scelta del lander rimane una delle tappe fondamentali per lo scopo.