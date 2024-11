La Cina aggiorna il razzo spaziale riutilizzabile Lunga Marcia 9: primo volo nel 2033

Nelle scorse ore avevamo riportato alcune novità riguardanti SpaceX Starship in versione Human Landing System (HLS), il lander lunare delle missioni Artemis, con il primo utilizzo previsto con Artemis III nel 2026 (o forse un po' più tardi). Durante lo Zhuhai Airshow 2024 la Cina ha invece mostrato la propria versione del grande razzo riutilizzabile Lunga Marcia 9 che ha subito diverse modifiche nel corso del tempo assomigliando sempre di più proprio a Starship.

Sappiamo che gli ingegneri della CALT avevano osservato con interesse il primo lancio di Starship. Nel 2021 il razzo spaziale Lunga Marcia 9 era stato proposto con una struttura molto diversa con un'altezza di 93 metri, un diametro di 10 metri e con quattro booster laterali con propellente allo stato solido da 5 metri. A breve distanza di tempo il design venne modificato con una variante senza booster laterali (CZ-9B) ma impiegando sempre RP-1 come propellente principale mentre iniziavano i test dei vari componenti.

Nel 2022 il design cambiò ulteriormente abbandonando i booster laterali e unificando le versioni. L'altezza massima era cresciuta fino a 108 metri, con un diametro massimo di 10 metri e una massa al decollo di 4180 tonnellate. La configurazione è stata pensata per essere a tre stadi. Nella zona inferiore del primo stadio ci sarebbero dovuti essere quattro motori YF-130 mentre nella parte superiore delle alette avrebbero consentito il suo rientro.

Lunga Marcia 9: per le missioni lunari di lunga durata della Cina

Nelle ultime informazioni rilasciate durante lo Zhuhai Airshow 2024, il nuovo razzo spaziale Lunga Marcia 9 avrà un'altezza massima di 114 metri, un massa al decollo di 4400 tonnellate e una spinta al decollo di 6100 tonnellate. Il diametro sarà di 10,6 metri e potrà portare in orbita bassa terrestre non meno di 150 tonnellate mentre in orbita di trasferimento lunare fino a 50 tonnellate.

Si tratta di prestazioni simili a quelle che Elon Musk ha indicato per la prima generazione di Starship, anche se la terza generazione del vettore dovrebbe migliorare di gran lunga questi dati (in vista dei lanci verso Marte). Nel 2023 sembrava che la versione completamente riutilizzabile del razzo spaziale cinese sarebbe arrivata solamente intorno al 2040, ma probabilmente la CNSA sta spingendo per non restare indietro nella competizione internazionale per il ritorno sulla Luna.

Secondo quanto riportato nelle slide ufficiali il primo volo di prova del vettore cinese dovrebbe essere intorno al 2033 con test che prevederanno un ammaraggio mentre verranno costruite le strutture di terra in grado di recuperare i vettori. Lunga Marcia 9 avrà sia una versione parzialmente riutilizzabile, dove verrà recuperato solamente il primo stadio e non il secondo stadio e una versione completamente riutilizzabile dove saranno recuperati entrambi gli stadi. Il secondo stadio in questo caso sarà molto simile a Ship di Starship con quattro alette che permetteranno il rientro.

I motori impiegati per questo vettore saranno di tipo full-flow a metano-ossigeno liquidi (abbandonando così il cherosene) con il primo stadio che avrà 30 propulsori di questo tipo. La spinta nel vuoto dovrebbe essere pari a 200 tonnellate con un impulso specifico di 341". Le dimensioni saranno pari a 2 metri di diametro e 4 metri d'altezza. Dovendo aspettare ancora alcuni anni prima del debutto del nuovo Lunga Marcia 9 la CNSA punterà sui vettori Lunga Marcia 10 (con due lanci) per cercare di mettere piede sulla Luna entro il 2030, come più volte annunciato in passato.