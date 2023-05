Il telescopio spaziale James Webb rileva un pennacchio che si solleva da Encelado

Si torna a scrivere del telescopio spaziale James Webb che, ancora una volta, ha osservato un oggetto presente all'interno del Sistema Solare. Come sappiamo non è la prima volta che avviene considerando che a metà maggio si era parlato della cometa 238P/Read presente nella fascia principale degli asteroidi. Ad aprile invece era stata la volta di Urano e ancora prima era stato rilevato un asteroide sconosciuto fino a quel momento. Questa volta invece è toccato alla luna di Saturno, Encelado.

Encelado rappresenta uno dei satelliti più interessanti dal punto di vista scientifico e in passato era già stato analizzato attraverso i dati raccolti da Cassini e sembra essere promettente come oggetto celeste nel quale trovare tracce di vita extraterrestre. Ora, grazie al JWST è stato rilevato e analizzato un pennacchio che si è sollevato dalla sua superficie estendendosi per migliaia di chilometri. Questo è quello che sappiamo.

Il telescopio spaziale James Webb ha osservato Encelado, la luna di Saturno

In un nuovo studio in fase di revisione dal titolo JWST molecular mapping nd characterization of Enceladus’ water plume feeding its torus, è stato preso in esame un pennacchio di vapore acqueo che si solleva da Encelado. Questi pennacchi sono utili in quanto permettono un'analisi della loro composizione molecolare per determinare quali molecole sono presenti nella parte più interna del satellite.

Questo pennacchio si è sollevato per oltre 9600 chilometri e la quantità di acqua espulsa è direttamente legata anche al sostentamento degli anelli di Saturno fornendo nuovo materiale per alimentarli. Encelado è più piccolo della Terra, avendo un diametro di soli 505 chilometri con un'orbita della durata di 33 ore. La superficie è ricoperta da una spessa crosta di ghiaccio mentre il nucleo roccioso è circondato da un oceano di acqua salata allo stato liquido.

Non così raramente vengono emessi dei pennacchi di acqua dalle fratture nella crosta superficiale che poi vengono disperse nello Spazio. Il telescopio spaziale James Webb ha rilevato che la velocità di fuoriuscita dell'acqua era pari a 300 litri al secondo. Grazie a NIRSpec (Near-Infrared Spectrograph) si sono potuti catturare nuovi dati per avere un'idea più precisa di ciò che avviene. In particolare è stata utilizzata l'Integral Field Unit che unisce le potenzialità di una fotocamera a quelle dello spettrografo. In particolare lo strumento acquisisce un'immagine del campo visivo insieme ai singoli spettri di ciascun pixel.

Secondo gli scienziati, l'emissione di acqua alimenta un toroide che si trova vicino all'anello E di Saturno. Il 30% dell'acqua rimane all'interno del toroide mentre il restante 70% alimenta il resto del sistema saturniano. L'analisi è stata effettuata il 9 novembre 2022 e in futuro ci saranno nuove osservazioni per questo oggetto sia per altri satelliti all'interno del Sistema Solare.