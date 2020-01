Encelado potrebbe ospitare la vita: ecco la nuova scoperta sulla luna di Saturno

Le probabilità che la luna di Saturno Encelado possa accogliere la vita sono adesso un po' superiori rispetto a quanto ritenuto prima. Ricercatori hanno infatti scoperto che gli oceani della luna sono più complessi rispetto a quanto immaginato in precedenza. Nello specifico sembra, in base ai dati raccolti attraverso la prolifica sonda Cassini della NASA, che gli oceani emanino nello spazio colonne di diossido di carbonio.

I risultati dello studio sono stati pubblicati fra gli articoli di Geophysical Research Letters, e indicano le reazioni tra l'acqua e il nucleo del satellite celeste come fonte della complessità scoperta grazie all'uso di una nuova tecnica sviluppata dai ricercatori.

"Comprendendo la composizione della colonna possiamo apprendere ulteriori dettagli sull'oceano, come è diventato nella forma in cui è oggi e se può essere alla base della creazione di ambienti in cui la vita così come la conosciamo oggi potrebbe sopravvivere", sono state le parole di Christopher Glein in un comunicato ufficiale del Southwest Research Institute. "Abbiamo elaborato una nuova tecnica per analizzare la composizione della colonna per simare la concentrazione di CO2 disciolta nell'oceano".

La sonda Cassini si è immersa nell'atmosfera di Saturno nel mese di settembre del 2017 dopo essere stata lanciata nel 1997 e aver raccolto per anni dati sul pianeta e le sue lune. In aggiunta alle precedenti scoperte sulla presenza di idrogeno molecolare e silice, l'abbondanza di diossido di carbonio che provoca reazioni con il nucleo e l'acqua presente negli oceani sotterranei della luna aggiungono una possibilità in più al fatto che siano presenti fonti d'energia capaci di sostenere la vita.

"L'interfaccia dinamica di un nucleo complesso e l'acqua degli oceani potrebbero creare fonti d'energia capaci di supportare la vita", sono state le parole dello scienziato Hunter Wait. "Anche se ad oggi non abbiamo trovato prove della presenza di vita microbica nell'oceano di Encelado, le prove crescenti sullo squilibrio chimico offrono un chiaro suggerimento che sotto la crosta ghiacciata della luna possano esistere condizioni abitabili".

"Sono intriganti le implicazioni sulla possibilità della vita abilitata da una struttura eterogenea del nucleo", ha continuato Glein. "Questo modello potrebbe spiegare in che modo i processi di differenziazione e alterazione planetaria possano creare i gradienti chimici necessari alla vita nel sottosuolo". Prima di Voyager 1 e 2 nei primi anni '80 non si conosceva molto della luna di Saturno, nonostante fosse stata scoperta già nel 1789. Solo nel 2017 la NASA ha scoperto la presenza di idrogeno nella sua atmosfera, uno dei primi indizi sulla possibile sopravvivenza dei microbi all'interno della luna ghiacciata.

Un anno dopo gli scienziati hanno dichiarato di aver trovato molecole organiche complesse, uno dei fondamenti necessari per l'esistenza della vita. Sempre nel 2018 alcuni ricercatori hanno determinato l'età dell'oceano di Encelado, pari a circa 1 miliardo di anni, e quindi anche questo dato potrebbe essere compatibile con l'esistenza di sul pianeta.