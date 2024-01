Il telescopio spaziale James Webb ha rilevato metano nell'atmosfera di una nana bruna

Continuano le novità riguardanti scoperte effettuate grazie al telescopio spaziale James Webb. Recentemente si è parlato dell'individuazione di un'altra supernova nella galassia MRG-M0138 o delle immagini di Urano (pianeta che potrebbe essere visitato da una sonda cinese nei prossimi anni). Una delle ultime novità riguarda le nane brune, corpi celesti a metà strada tra una vera e propria stella e un gigante gassoso. A dicembre 2023 avevano già scritto di come il JWST sia stato impegnato nella loro rilevazione, ma ora ci sono ulteriori scoperte in merito.

In particolare ci si è concentrati su 12 nane brune fredde con due di loro (W1935 e W2220) che erano molto simili come comportamento e caratteristiche di temperatura, luminosità e composizione. Gli scienziati si sono poi concentrati ulteriormente su W1935 che ha mostrato emissione spettrale ricollegabile al metano. Come mai una nana bruna mostra un'emissione legata a questa molecola?

Il telescopio spaziale James Webb, il metano e le aurore nelle nane brune

I ricercatori hanno ipotizzato si trattasse di un fenomeno legato alle aurore (questo fenomeno, con caratteristiche diverse, è possibile sulla Terra ma anche su altri pianeti come Marte, Giove e Saturno). Le aurore possono essere create dall'interazione del campo magnetico, dell'atmosfera e dell'emissione solare. W1935 non ha però una stella compagna che potrebbe generare il fenomeno nella sua atmosfera.

L'ipotesi è che le aurore di questa nana bruna siano generate grazie all'interazione del plasma interstellare o di un satellite naturale attivo nelle vicinanze (nel Sistema Solare ci sono esempi con Io per Giove e Encelado per Saturno). Grazie al telescopio spaziale James Webb (e allo strumento NIRSpec) è stato possibile rilevare l'emissione infrarossa legata al metano nell'atmosfera superiore di W1935 che diventa più calda all'aumentare dell'altitudine e non viceversa.

Ben Burningham (dell'Università dell'Hertfordshire e co-autore dello studio) ha dichiarato "questa inversione della temperatura è davvero sconcertante. Abbiamo visto questo tipo di fenomeno nei pianeti con una stella vicina che può riscaldare la stratosfera, ma vederlo in un oggetto senza una fonte di calore esterna evidente è assurdo".

W1935 è il primo oggetto celeste con aurore generate dall'emissione del metano al di fuori del Sistema Solare (anche se serviranno ulteriori dati per confermare questa scoperta). La sua temperatura è di circa 200°C, ben più caldo di Giove. Se verranno confermate le rilevazioni del telescopio spaziale James Webb ci sarà un nuovo tassello per comprendere questi oggetti sfuggenti.