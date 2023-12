Telescopio spaziale James Webb: individuata un'altra supernova grazie al lensing gravitazionale

Insieme alle nane brune di IC 348 (relativamente vicine) o all'ancora più vicino Urano, il telescopio spaziale James Webb ha osservato all'inizio di dicembre una supernova che si trova in una galassia molto distante. Questa rilevazione è stata possibile grazie al lensing gravitazionale che ne ha amplificato il segnale pur distorcendo l'immagine. Le lenti gravitazionali sono fondamentali per gli scienziati permettendo di notare fenomeni altrimenti troppo deboli anche per strumenti potenti come il JWST.

In particolare questo fenomeno è stato reso possibile grazie al grande gruppo di galassie chiamato MACS J0138.0-2155. La galassia che è stata osservata grazie al lensing gravitazionale prende il nome di MRG-M0138 e si trova a ben 10 miliardi di anni luce dalla Terra (in un periodo in cui l'Universo era ancora relativamente "giovane").

La particolarità di questa galassia è che già nel 2019 era stata notata l'esplosione di una supernova nelle immagini scattate dal telescopio spaziale Hubble tre anni prima. Nel caso di HST sono stati impiegati i filtri 105W e F160W. La sinergia tra più telescopi (terrestri o spaziali) è sicuramente uno dei punti di forza dell'avere strumenti che possono rilevare sia diverse lunghezze d'onda ma anche in tempi diversi sfruttando il fatto che Hubble è ormai presente in orbita da molti anni (aiutando così gli scienziati che lavorano con Webb).

Per lo strumento NIRCam del telescopio spaziale James Webb sono stati invece impiegati i filtri F115W e F150 (1,15 µm e 1,5 µm) ai quali è stato assegnato il colore blu, ai filtri F200W e 277W (2,0 µm e 2,77 µm) è stato assegnato il colore verde e ai filtri F356W e F444W (3,56 µm e 4,44 µm) è stato assegnato il colore rosso. Per via del lensing gravitazionale il bagliore della supernova è riprodotto due volte mentre una terza immagine dovrebbe apparire intorno al 2035.