Cina: con la missione Tianwen-4 esplorerà Giove e Urano, lancio nel 2029

Come scritto negli scorsi giorni la Cina sta cercando una possibile collaborazione con la NASA per quanto riguarda l'esplorazione spaziale. La nazione asiatica si trova però davanti opposizioni da parte dei politici statunitensi che non vorrebbero cancellare o rendere meno stringente l'emendamento Wolf rendendo quindi, di fatto, molto difficile una collaborazione tra NASA e CNSA (o altre agenzie/istituzioni cinesi). L'agenzia spaziale cinese non intende comunque rinunciare all'esplorazione spaziale e, dopo i successi delle ultime missioni, intende ampliare i propri obiettivi come con la missione Tianwen-4 della quale avevamo già scritto in passato.

Le immagini di Urano catturate dal telescopio spaziale James Webb e rilasciate negli scorsi giorni hanno riaperto il dibattito sulla possibilità dell'invio di missioni verso i giganti gassosi più esterni del Sistema Solare. La NASA attualmente non ha ancora effettivamente una proposta valida dopo il flyby effettuato da Voyager 2 nel 1986. Una missione potrebbe essere lanciata a partire dalla metà degli anni '30 ma siamo ancora lontani dall'effettiva approvazione (anche a causa della produzione di plutonio limitata e del budget ridotto).

La Cina invece potrebbe prevedere la missione Tianwen-4 che avrebbe una navicella composta da due unità. L'obiettivo principale sarà Giove e la luna Callisto, con diversi flyby del gigante gassoso e del suo satellite, oltre che una navicella che potrebbe impattare sulla superficie di quest'ultimo rilevando nuovi dati sulla sua superficie. Prima di entrare nell'orbita gioviana si separerà però un'altra sonda spaziale che sarà diretta proprio verso Urano per un flyby.

Il lancio è attualmente previsto a settembre 2029 con un flyby di Venere ad aprile 2030 e due flyby della Terra nel febbraio 2031 e maggio 2033 sfruttando così l'effetto fionda dei due pianeti. A quel punto ci si dirigerà verso Giove con un arrivo previsto a fine 2035 mentre il flyby di Urano della sonda secondaria della missione Tianwen-4 è previsto per marzo 2045. Sembra che la scelta della CNSA sia quella di impiegare pannelli solari per la sonda principale per Giove mentre la seconda sonda spaziale utilizzerà un RTG così da non essere limitata dalla ridotta radiazione solare.