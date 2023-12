Il telescopio spaziale James Webb ha catturato una nuova immagine di Urano

All'inizio di aprile di quest'anno il telescopio spaziale James Webb aveva catturato la sua prima immagine di Urano mostrando dettagli utili alla comprensione delle dinamiche di questo gigante gassoso. In generale il JWST è stato impiegato anche per osservare Saturno, Giove e Nettuno (oltre che pianeti esterni al Sistema Solare) così da sfruttare le sue potenzialità per acquisire nuovi dati.

La nuova immagine di Urano è stata catturata il 4 settembre e ha impiegato più filtri rispetto alla precedente. Una delle particolarità di questo gigante gassoso è che il suo asse di rotazione è inclinato di ben 97,9° facendo puntare i poli in direzione del Sole comportando quindi effetti differenti rispetto a quelli di pianeti come la Terra (la cui inclinazione è decisamente più ridotta e pari a 23,45°). Grazie al telescopio spaziale James Webb è stato possibile analizzare le tempeste che sconvolgono l'atmosfera del pianeta oltre agli anelli che sono sostanzialmente invisibili con strumenti che osservano nel visibile mentre nell'infrarosso sono più evidenti.

Nuova immagine di Urano dal telescopio spaziale James Webb

Il JWST ha catturato gli sfuggenti anelli interni ed esterni di Urano (compreso l'anello Zeta, tra i meno visibili a causa della ridotta emissione e della ridotta compattezza, più vicino alla superficie del pianeta) oltre a 9 dei suoi 27 satelliti compresi quelli che si trovano all'interno degli anelli (Rosalind, Puck, Belinda, Desdemona, Cressida, Bianca, Porzia, Giulietta e Perdita). Nell'immagine ripresa dal telescopio si può notare l'emisfero boreale e la zona del polo nord. A causa della differente posizione relativa è stato possibile notare alcuni dettagli aggiuntivi dell'atmosfera che potrebbero portare a nuove scoperte.

Le tempeste che si trovano nella zona meridionale del polo sono differenti rispetto a quelle mostrate nella precedente immagine a causa di effetti stagionali e meteorologici. Maggiore è la radiazione solare ricevuta dal Sole, maggiore è il cambiamento atmosferico con il solstizio che è fissato per il 2028. Nei prossimi anni il telescopio spaziale James Webb continuerà le osservazioni di Urano così evidenziare il mutamento dell'atmosfera del pianeta.

Il JWST ha impiegato NIRCam (vicino infrarosso) per catturare la nuova immagine utilizzando i filtri F140M (1,4 μm), F210M (2,1 μm), F300M (3,0 μm), F460M (4,6 μm) ai quali sono stati assegnati i colori blu, ciano, giallo e arancione. A causa della rotazione sul suo asse relativamente veloce (17 ore) catturare immagini chiare di Urano non è semplice a forti ingrandimenti visto che gli spostamenti avvengono in pochi minuti. In particolare l'immagine di Webb è la risultante di diverse esposizioni lunghe e brevi così da correggere alcuni possibili difetti.