Il sistema FS Tau è protagonista dell'immagine del telescopio spaziale Hubble

Non solo il telescopio spaziale James Webb, ma anche il telescopio spaziale Hubble cattura ancora immagini straordinarie dell'Universo. Anche se HST ha ormai diversi anni sulle spalle e la sua attività potrebbe essere messa a rischio dal taglio al budget della NASA (che potrebbe colpire anche Chandra), i suoi strumenti sono in grado di aiutare gli scienziati a comprendere al meglio il Cosmo (in unione con altri telescopi e sistemi di rilevazione). Nell'ultima immagine rilasciata il protagonista è il sistema multi-stellare FS Tau.

L'immagine è particolarmente bella anche per i non-appassionati e presenta una grande coltre di polvere e gas spazzata da venti stellari e un'emissione di colore azzurro che cattura l'attenzione dell'osservatore. All'interno del sistema FS Tau troviamo l'oggetto celeste FS Tau A (al centro dell'immagine) simile a una stella ma che in realtà è ben più complesso e FS Tau B o Haro 6-5B (che invece si trova a destra coperto dalla polvere).

Il telescopio spaziale Hubble e il sistema FS Tau

Questi oggetti celesti sono ancora molto giovani e in formazione e per questo sono circondati da gas e polvere che non consentono ancora una visione chiara della loro struttura. Del resto la vita stimata è pari a soli 2,8 milioni di anni, poca cosa rispetto alle tempistiche tipiche dell'Universo.

Nel caso di FS Tau A, anche se non si può intuire direttamente dall'immagine, ci troviamo di fronte a un sistema binario (due stelle che orbitano una interno all'altra) di tipo T Tauri. I sistemi binari sono piuttosto comuni nell'Universo e il nostro Sistema Solare è quasi un'eccezione stando alle nostre conoscenze attuali.

FS Tau B, visibile nell'immagine subito sopra, è invece una protostella con un disco protoplanetario (che in questa fase ricorda una sorta di ciambella di polvere). Quando l'evoluzione proseguirà, qui potremo trovare degli esopianeti. Anche questa stella variabile è di tipo T Tauri dove, a causa della sua giovane età, non è ancora iniziato il processo di fusione nucleare.

Sempre questa stella Herbig-Haro (delle quali avevamo già scritto a causa di un'immagine del JWST) è quella che genera il doppio getto di colore blu che si vede vicino al centro dell'immagine. La struttura asimmetrica potrebbe essere dovuta a un espulsione di materia a velocità diverse. Gli oggetti Herbig-Haro tipicamente emettono getti di gas ionizzato che poi si scontrano con nubi di polvere vicine.