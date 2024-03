Il telescopio spaziale James Webb cattura un'immagine della galassia nana irregolare I Zwicky 18

Alcuni giorni fa è stata pubblicata un'immagine catturata dal telescopio spaziale James Webb della nebulosa NGC 604 e ancora prima della galassia primordiale GN-z11. L'ultima immagine rilasciata, in ordine di tempo, è invece dedicata alla galassia nana irregolare I Zwicky 18 che si trova a 59 milioni di anni luce dalla Terra e scoperta dagli anni '30 dall'astronomo svizzero Fritz Zwicky (dalla quale la galassia prende il nome).

Nell'immaginario comune molte galassie hanno forme spiraleggianti (e lo stesso JWST ne ha catalogate diverse) ma anche le galassie irregolari, per quanto meno appariscenti e a livello estetico meno belle possono aiutare gli scienziati nel comprendere al meglio l'evoluzione dell'Universo, delle galassie stesse e la formazione stellare. In particolare le galassie irregolari erano tipicamente presenti nell'Universo primordiale.

Il telescopio spaziale James Webb e la galassia nana I Zwicky 18

Secondo quanto dedotto, I Zwicky 18 ha visto diverse fasi di formazione stellare e in particolare sono presenti due zone attive nella parte più centrale della galassia che possono essere rilevate dal telescopio spaziale James Webb. Sono evidenti poi nell'immagine delle strutture di colore bruno che rappresentano grandi bolle di gas che sono state scaldate dai venti stellari e dalla radiazione ultravioletta emessa dalle stelle giovani e calde.

Click sull'immagine per ingrandire

I Zwicky 18 ha poi una galassia compagna che si trova nella parte più bassa dell'immagine e che ha una colorazione bluastra. Non è chiaro se le due galassie possano interagire in qualche modo ma proprio la loro vicinanze potrebbe aver dato il via a una nuova formazione stellare della galassia nana irregolare.

Nell'immagine sono poi presenti sullo sfondo altre galassie, molto più antiche e molto più lontane di colore arancione. Lo scopo di riprendere I Zwicky 18 con il telescopio spaziale James Webb è quello di comprendere come la polvere intergalattica interagisce con i vari oggetti. Questa galassia poi contiene pochi elementi più pesanti dell'elio e questo permetterebbe di fare alcuni raffronti con galassie dell'Universo primordiale. La formazione stellare di questa galassia potrebbe essere iniziata da un miliardo di anni fa fino a dieci miliardi di anni fa.