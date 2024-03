Mercato smartphone 2024: ecco le preferenze dei consumatori italiani

Secondo l'Osservatorio di Trovaprezzi.it, noto portale di comparazione prezzi online, nel 2023 le ricerche di smartphone hanno raggiunto quasi quota 13 milioni, con un picco di oltre 1,5 milioni di ricerche a novembre, periodo del Black Friday. Ma cosa cercano i consumatori italiani?

La sfida tra i due principali sistemi operativi, Android e iOS, vede ancora una netta prevalenza delle ricerche legate al mondo Android, con quasi 10 milioni di query contro poco più di 3 milioni per le soluzioni Apple. Tuttavia, quando si tratta dei modelli più ambiti, la situazione si capovolge.

Nei primi mesi del 2024, gli smartphone più ricercati sono stati il Samsung Galaxy S23, l'iPhone 15 e l'iPhone 15 Pro Max. Analizzando la "fascia premium", l'iPhone 15 Pro Max si posiziona al vertice, seguito dal Samsung Galaxy S24 Ultra e dall'iPhone 15 Pro. Gli utenti interessati a questi top di gamma sono tendenzialmente uomini (69%) e molto giovani, con oltre la metà tra i 18 e i 34 anni, ovvero le generazioni Z e Millennial.

Nel dettaglio, nella "fascia media" tra i 300 e i 1.000 euro, l'iPhone 15 guida la classifica, seguito dal Galaxy S23 e dall'iPhone 13. Il profilo degli acquirenti è simile a quello dei top di gamma, ma con una leggera prevalenza femminile (35%).

Per gli smartphone della "fascia economica", sotto i 300 euro, troviamo il Samsung Galaxy A54 al primo posto, il Galaxy A34 al secondo e, per la prima volta, uno Xiaomi, il Redmi Note 13 Pro, sul podio. Questa fascia di prezzo attrae maggiormente le fasce d'età intermedie, dai 35 ai 54 anni.

Nel grafico notiamo come l'interesse per la tecnologia mobile sia più elevato al nord Italia rispetto al resto del Paese, con alcune eccezioni come Sardegna, Campania e Puglia, che mostrano un significativo interesse verso gli smartphone.

Analizzando le aspettative di prezzo degli utenti, emerge una maggiore tolleranza verso le spese di spedizione per i modelli più costosi, come l'iPhone 15 Pro Max. Inoltre, la differenza tra prezzi desiderati e reali è più elevata per i top di gamma, suggerendo una maggiore eterogeneità nelle aspettative di prezzo rispetto ai modelli di fascia media come il Galaxy S23.

Tra le tendenze emergenti troviamo un crescente interesse per gli smartphone pieghevoli di formato "flip", più compatti e maneggevoli rispetto ai costosi modelli "fold". Allo stesso modo, le fotocamere ad alta risoluzione continuano ad attrarre soprattutto i giovanissimi tra i 18 e i 24 anni.