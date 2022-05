Il Giappone invierà un astronauta sulla Luna grazie ad Artemis, la Turchia sulla ISS grazie alla Russia

L'esplorazione spaziale (che sia in orbita bassa, la Luna o ancora più in là) è costosa. Per questo agenzie e società realizzano spesso partnership per riuscire a completare gli obiettivi prefissati. Un esempio è la collaborazione di ESA, NASA, JAXA e Roscosmos per la Stazione Spaziale Internazionale oppure quella per le missioni Artemis rivolte alla Luna e, in futuro, a Marte.

Gli Stati Uniti hanno cercato diversi partner strategici per ritornare sulla Luna e tra questi troviamo per esempio l'ESA (Italia compresa con ASI) ma anche nazioni come Colombia, Corea del Sud, Canada, Israele, Brasile e molte altre paesi in giro per il Mondo. Tra questi troviamo il Giappone che avrà "in cambio" la possibilità di inviare un suo astronauta sulla Luna (più precisamente nel Lunar Gateway).

In una missione Artemis ci sarà un astronauta giapponese

L'annuncio dell'accordo Stati Uniti - Giappone è avvenuto negli scorsi giorni quando il presidente statunitense Joe Biden ha incontrato, tra gli altri, il primo ministro giapponese Fumio Kishida. Durante la riunione si è parlato di diverse tematiche comprese le collaborazioni legate allo Spazio e alle missioni Artemis.

Secondo quanto riportato ufficialmente nelle future missioni sarà incluso anche un astronauta giapponese che potrà essere ospitato nel Lunar Gateway (l'accordo sarà formalizzato entro la fine dell'anno). In futuro inoltre non è stata esclusa la possibilità che un giapponese possa operare direttamente sulla Luna. Questa notizia arriva dopo che a dicembre 2020 era stato annunciato che nella seconda missione ci sarà a bordo un astronauta canadese insieme a due statunitensi.

Sempre in termini di collaborazione, la NASA cederà parte del campione dell'asteroide Bennu raccolto dalla missione OSIRIS-REx. Si tratterà di uno scambio in quanto lo scorso anno la JAXA aveva fornito parte del campione di Hayabusa2. L'agenzia spaziale nipponica fornirà anche parte dei componenti dell'I-HAB del Lunar Gateway che verranno integrati prima del lancio.

Joe Biden ha dichiarato "negli ultimi anni, l'alleanza tra Giappone e Stati Uniti è diventata più forte, più profonda e più capace mentre lavoriamo insieme per affrontare nuove sfide - importanti quanto le opportunità - di un Mondo in rapido cambiamento. Un ottimo esempio di questo: abbiamo visto il rover lunare giapponese. Un simbolo di come sta decollando la nostra cooperazione spaziale, guardando verso la Luna e Marte. E sono entusiasta del lavoro che faremo insieme sulla stazione Gateway attorno alla Luna e non vedo l'ora che il primo astronauta giapponese si unisca a noi nella missione sulla superficie lunare nell'ambito del programma Artemis".

Un astronauta turco a bordo della ISS

Sempre in tema di collaborazioni è stata annunciata l'apertura delle candidature per inviare un astronauta turco sulla Stazione Spaziale Internazionale. Sul sito viene indicato come questo obiettivo è incluso nei dieci del programma spaziale nazionale e si cercherà di portarlo a termine nel 100° anniversario della Repubblica di Turchia (che cadrà nel 2023). Oltre a un astronauta, alla Turchia sarà data la possibilità di eseguire esperimenti scientifici a bordo della ISS.

Saranno individuati nei prossimi mesi due candidati, uno dei quali potrà così volare verso la Stazione Spaziale Internazionale. Entrambi avranno un servizio che durerà dieci anni mentre la prima missione potrebbe avere una durata di circa 10 giorni (come avvenuto nel caso di Ax-1 di Axiom Space).

Le domande dovranno pervenire entro il 23 giugno 2022 e da lì inizierà il processo di selezione. Successivamente i due candidati verranno formati per affrontare le attività nello Spazio. Per quanto riguarda l'accordo con la Russia e Roscosmos, non ci sono state ulteriori novità e non si fa menzione particolare nel bando. Bisogna però considerare che nel 2021 il presidente dell'agenzia spaziale turca (Serdar Hüseyin Yıldırım) aveva viaggiato in Russia proprio per parlare di partnership congiunte per l'esplorazione spaziale, anche con equipaggio.

