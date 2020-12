Aperta la capsula della sonda Hayabusa2 con i campioni dell'asteroide Ryugu

Non sono mancate le battute sul 2020 e sull'apertura di una capsula contenente materiale di un corpo celeste ma il team della JAXA che segue il progetto della sonda Hayabusa2 non si è ovviamente fermato. Abbiamo così le prime immagini dei campioni raccolti sull'asteroide Ryugu dopo il suo arrivo in Giappone.

La vista dalla valvola per la raccolta dei gas che mostra una parte della camera di raccolta campioni.

Hayabusa2 e i campioni dell'asteroide Ryugu

Prima dell'analisi della parte di rocce e sabbia provenienti dall'asteroide Ryugu si è pensato al campionamento della parte volatile, ossia l'analisi dei gas. All'interno della capsula infatti erano presenti sia parti solide che una componente gassosa raccolta dalla sonda Hayabusa2 e che la JAXA ha confermato essere dell'asteroide e non dovuta a qualche problema di contenimento durante il rientro o altre parti della missione.

Non abbiamo ancora tutte le informazioni, ma i dati della spettrometria di massa del gas raccolto il 7 Dicembre 2020, quando la capsula era ancora sul suolo australiano, ha mostrato differenze con la composizione terrestre. Questa sarebbe sostanzialmente la conferma che si tratta effettivamente di gas catturati durante i campionamenti. Nel prossimo futuro avremo quindi informazioni anche sulla composizione gassosa di questo asteroide con un campione direttamente presente sulla Terra. Una prima assoluta.

In fotografia i campioni appaiono di colore marroncino, ma in realtà sono tendenti al nero.

Ma non poteva mancare anche la parte di rocce e sabbia catturate nei due campionamenti. L'analisi proseguirà nelle prossime settimane/mesi ma già da ora abbiamo alcune immagini che mostrano l'interno della capsula di Hayabusa2 con i campioni raccolti.

Ovviamente tutte le operazioni sono svolte in modo tale che i campioni non possano essere contaminati permettendo così analisi approfondite e corrette di quella che è la composizione di Ryugu. Secondo quanto riportato, la prima raccolta di campioni è andata a buon fine e il materiale presente è abbondante. Nelle immagini appare di colore marroncino ma in realtà è più scuro (sostanzialmente nero). Siamo dunque solo all'inizio di questa nuova avventura per comprendere meglio cosa ci circonda e le origini del Sistema Solare.