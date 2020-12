Atterrata la capsula di Hayabusa2 con i campioni dell'asteroide Ryugu [AGGIORNATO]

[AGGIORNAMENTO]

Attraverso un breve messaggio su Twitter, nell'account ufficiale, la JAXA ha dichiarato che il team di ricerca ha ritrovato la capsula di Hayabusa2. Domani mattina, ora italiana, ci sarà una conferenza stampa su questa parte della missione mentre nei prossimi minuti/ore potrebbero essere mostrate le prime immagini.

Check out these amazing images of the #Hayabusa2 fireball taken from Coober Pedy in South Australia ☄️ It entered Earth's atmosphere at around 12km per second and is one of the top fastest human-made objects to fly in the Earth's atmosphere. @haya2e_jaxa @JAXA_en pic.twitter.com/ooFyIA7j8e