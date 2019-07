Hayabusa2 ha raccolto nuovo materiale dall'asteroide Ryugu

L'agenzia spaziale giapponese (JAXA) ha annunciato ufficialmente che la sonda Hayabusa2 ha catturato per la seconda volta del materiale dalla superficie di un asteroide. La notizia è importante in quanto è previsto che questi campioni tornino sulla Terra per un'analisi approfondita.

Si tratta della seconda operazione d questo tipo per Hayabusa2 che prima lancia un piccolo proiettile verso Ryugu (il nome dell'asteroide) per poi raccogliere il materiale che si solleva dalla superficie incamerandolo in contenitori ermetici.

La difficoltà dell'operazione è data sia dalla distanza dalla Terra alla quale avviene sia dalla bassissima forza di gravità dell'asteroide. Questo significa che ogni operazione deve essere condatta con estrema cautela per evitare di essere "troppo veloci" rispetto al punto prescelto.

Hayabusa2 si è avvicinata fino a 30 metri per cercare il bersaglio scegliendo una zona diversa del precedente tentativo (troppo rocciosa). A questo punto è stato lanciato un proiettile di tantalio (non presente sull'asteroide) per sollevare dei detriti.

In particolare gli scienziati cercano ciò che è sotto la superficie. Questo perché è proprio lì che si trovano i "mattoni" che hanno portato alla creazione dei pianeti e che non hanno subito cambiamenti per miliardi di anni.

Un fatto interessante è che i ricercatori sapranno se hanno raccolto qualche pezzo di roccia e polveri solamente al ritorno sulla Terra. Fino ad allora si presuppone solamente che la missione abbia avuto successo. I tre scomparti disponibili dovrebbero ora essere completi e quindi la missione procederà con altre analisi fino al suo rientro.