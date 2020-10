NASA OSIRIS-REx: i campioni dell'asteroide sono al sicuro nella capsula [AGGIORNATO]

Abbiamo scritto qualche giorno fa del successo dell'operazione di raccolta campioni sulla superficie dell'asteroide Bennu da parte della sonda NASA OSIRIS-REx. Poco dopo però è stato rilevato un problema al diaframma del braccio robotico TAGSAM che avrebbe potuto causare una perdita consistente di materiale. Per questo sono state modificate alcune procedure mentre altre sono state completamente eliminate.

Come già preannunciato, l'agenzia spaziale ha deciso di affrettare i tempi per mettere al sicuro i campioni. Questo ha significato non cercare più di capire l'esatta quantità del materiale prelevato ma di passare direttamente allo stoccaggio all'interno della capsula pressurizzata che permetterà di preservarli fino all'arrivo sulla Terra nel 2023.

Quello che sappiamo è che la stima minima per considerare la missione NASA OSIRIS-REx un successo era di 60 grammi. Sarebbero invece circa 400 grammi la quantità di materiale raccolta (il massimo era intorno ai 2 kg). Anche con la perdita di parte del materiale dovuta alla mancata chiusura del diaframma, la quantità dovrebbe essere quindi più che sufficiente.

La capsula di NASA OSIRIS-REx, chiamata SRC (acronimo di Sample Return Capsule) contiene ora la regolite dell'asteroide con un'operazione che si è svolta nelle scorse ore. La NASA ha anche rilasciato alcune immagini dell'operazione catturate da StowCam: nella prima si può vedere la testa del collettore sopra SRC. Nella seconda fotografia la testa del collettore con la grata che abbiamo già visto in precedenza fissata alla capsula.

I dati indicano che il fissaggio è avvenuto correttamente. Questo significa che i campioni sono sostanzialmente al sicuro (almeno in questa fase della missione). Gli ingegneri dovranno compiere alcune operazioni nelle prossime ore. Si tratta di scollegare il tubo dell'azoto che serviva per smuovere il materiale sulla superficie e allontanare il braccio robotico TAGSAM. A quel punto, una volta avuto un'ulteriore conferma del successo delle operazioni, la capsula verrà definitivamente sigillata.

[AGGIORNAMENTO]

Poche decine di minuti fa è stato pubblicato un video con la chiusura della capsula ermetica. Questo significa che anche i successivi step dei quali avevamo scritto poco sopra sono stati eseguiti con successo. L'account ufficiale di Twitter della missione ha ringraziato tutti per aver seguito la missione. Ora si attenderà il ritorno di NASA OSIRIS-REx per Settembre 2023 nel deserto dello Utah.

I’ve officially closed the Sample Return Capsule! The sample of Bennu is sealed inside and ready for our voyage back to Earth. The SRC will touch down in the Utah desert on Sep. 24, 2023. Thanks, everyone, for being a part of my journey #ToBennuAndBack pic.twitter.com/z75ITNiGBf