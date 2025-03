I satelliti della missione SpaDeX di ISRO si sono separati correttamente, nuovo successo per l'India

In passato abbiamo sottolineato come l'India stia cercando di ritagliarsi il proprio posto nell'esplorazione spaziale. I successi di missioni come Chandrayaan-3, il lancio di satelliti commerciali e scientifici come XPoSat e lo sviluppo di soluzioni destinate al lancio di equipaggio con la capsula Gaganyaan e la costruzione della stazione spaziale indiana Bharatiya Antariksha Station (BAS) sono sicuramente tra gli obiettivi più ambiziosi per l'ISRO nel prossimo futuro.

🚨 𝗦𝗽𝗮𝗗𝗲𝗫 𝗵𝗮𝘀 𝘂𝗻𝗱𝗼𝗰𝗸𝗲𝗱!!



56 days after the ISRO's first ever docking in space, they have now successfully undocked the two SpaDeX satellites! 🛰<- ->🛰



The SpaDeX mission is now a complete success! ✅️ pic.twitter.com/NLMr2EU4hl — ISRO Spaceflight (@ISROSpaceflight) March 13, 2025

Proprio per cercare di completare lo sviluppo di soluzioni per il volo umano, comprese le missioni con equipaggio verso la Luna, ISRO ha ideato la missione SpaDeX che è stata lanciata alla fine dello scorso anno e che ha effettuato correttamente il docking tra due satelliti similari in orbita bassa terrestre (LEO) a gennaio ha completato anche un nuovo traguardo con la separazione tra SDX01 (inseguitore) e SDX02 (bersaglio).

Lo sviluppo di questa missione è fondamentale per raccogliere dati sui sistemi di docking/undocking per le future navicelle spaziali, sia cargo che per equipaggio. Il sistema della missione SpaDeX ha dimensioni ridotte rispetto a quelle previste per le capsule ma il suo funzionamento è del tutto simile. Secondo l'ISRO la sequenza di eventi che ha portato all'undocking di SDX02 ha previsto il rilascio del sistema di cattura, lo sgancio dei sistemi di fissaggio di SDX02 e l'esecuzione corretta del comando di undocking per i due satelliti. La missione, per quanto non nei tempi previsti a causa di alcuni problemi precedenti, è stata quindi un successo.

On board view of the undocking as seen from each of the two SpaDeX satellites 👇pic.twitter.com/NGZkh3HCF3 — ISRO Spaceflight (@ISROSpaceflight) March 13, 2025

Jitendra Singh (ministro indiano che si occupa dello sviluppo) ha dichiarato "congratulazioni al team ISRO e incoraggiante per ogni indiano! I satelliti SpaDeX hanno compiuto l'incredibile undocking. Ciò apre la strada a un'esecuzione senza problemi di ambiziose missioni future, tra cui la stazione Bharatiya Antriksha, Chandrayaan-4 e Gaganyaan. Il continuo patrocinio del primo ministro Narendra Modi mantiene alto il morale". Ora ISRO potrà proseguire con lo sviluppo delle sue capsule per equipaggio puntando anche a portare astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale prima della fine della sua vita operativa all'inizio degli anni '30.