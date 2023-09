Il rover lunare indiano Pragyan di Chandrayaan-3 ha completato la sua missione, per ora

La missione indiana Chandrayaan-3 è attualmente un completo successo riuscendo non solo a raggiungere l'orbita lunare ma anche a effettuare un soft-landing (il 23 agosto), a mettere sulla superficie della Luna un piccolo rover, Pragyan, e a raccogliere sia dati ingegneristici che scientifici. L'India si conferma quindi una nazione che sta investendo sulla ricerca aerospaziale e che, in futuro, potrebbe rappresentare una nuova risorsa per il programma Artemis (della quale fa parte).

In precedenza avevamo scritto di come gli esperimenti scientifici a bordo di lander e rover abbiano fornito risultati interessanti per gli scienziati con i dati che sono ancora in corso di download e che saranno studiati nelle prossime settimane e mesi. La missione non aveva una lunga durata prevista già inizialmente e con il passare del tempo ci si sta avvicinando alla fine dell'operatività. Alimentando le batterie solamente attraverso i pannelli solari, con la fine del giorno lunare non ci sarà la possibilità di operare senza luce. La speranza è che quando il Sole sorgerà nuovamente nella zona dell'atterraggio il sistema possa riprendere a funzionare. Non c'è alcuna garanzia in proposito, ma l'ISRO sarà pronta nell'evenienza ciò accada.

Il rover Pragyan di Chandrayaan-3 è stato "messo a riposo"

Negli ultimi giorni l'attenzione si è concentrata in particolare sul rover Pragyan della missione Chandrayaan-3. Questa unità è ben più limitata e più piccola di altre che abbiamo conosciuto come Curiosity o Perseverance (su Marte) e più simile a Yutu-2 della missione cinese Chang'e-4 o Sojourner della NASA. Grazie agli esperimenti scientifici a bordo è stato comunque importante per raccogliere informazioni sulla composizione del suolo in quella zona della Luna oltre a scattare fotografie del lander Vikram.

L'ISRO ha confermato che il rover si è mosso per oltre 100 metri sulla superficie della Luna restando comunque nelle vicinanze del lander. Il rover infatti può comunicare solo con Vikram e non direttamente con gli orbiter o con la Terra in quanto non ha antenne abbastanza potenti per inviare segnali. Grazie all'esperienza acquisita si potranno sviluppare unità più evolute e più grandi in grado di svolgere più operazioni per un tempo più lungo.

L'agenzia spaziale indiana ha poi aggiunto che il rover Pragyan della missione Chandrayaan-3 è stato messo "in modalità di riposo" (sleep-mode). Questo perché il rover ha completato le operazioni che gli erano state assegnate con gli esperimenti scientifici APXS e LIBS che sono stati spenti. I dati sono stati inviati al centro di controllo. La batteria è stata completamente caricata e il pannello solare è orientato per poter ricevere l'irraggiamento solare quando alla prossima alba, prevista per il 22 settembre.

Come scritto in precedenza, test sulla Terra hanno confermato che lander e rover (in particolare le parti elettriche) potrebbero resistere a temperature estreme in attesa che il Sole sorga nuovamente. Non c'è però alcuna certezza su quanto accadrà. Anche se lander e rover non dovessero "risvegliarsi" la missione sarà dichiarata un completo successo in quanto la vita utile stimata era di circa un giorno solare.