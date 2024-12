In vista delle future missioni indiane nello Spazio (allunaggio con equipaggio e la stazione spaziale indiana) l'ISRO ha lanciato la missione SpaDeX per effettuare un test di docking in orbita tra due satelliti per provare nuove tecnologie.

Negli scorsi giorni avevamo riportato di come ISRO (l'agenzia spaziale indiana) stesse completando i preparativi per il lancio della missione Gaganyaan-G1 che porterà all'operatività la capsula spaziale per equipaggi destinata sia alla Stazione Spaziale Internazionale ma, in futuro, anche alla stazione spaziale indiana. L'agenzia spaziale indiana ha lanciato alle 17:30 di ieri (ora italiana), dal Satish Dhawan Space Centre, la missione SpaDeX che prevede, tra gli altri carichi utili, anche due satelliti che effettueranno un test per il docking in orbita.

Secondo quanto riportato da ISRO la missione SpaDeX (Space Docking Experiment) è un dimostratore tecnologico che sarà fondamentale per le future missioni che prevederanno capsule dove sarà necessario effettuare il docking tra due unità. Come sottolineato dall'agenzia questa tecnologia è essenziale per le future missioni spaziali come portare dei campioni di regolite lunare sulla Terra, effettuare un allunaggio con un equipaggio e per la futura stazione Bharatiya Antariksh (BAS).

ISRO ha lanciato con successo la missione SpaDeX per il test di docking

Il momento del docking avverrà intorno alle 12:00 del 7 gennaio 2025 (ora italiana) e ci sarà una diretta sui canali social di ISRO per mostrare l'evento. La missione SpaDeX prevede che il satellite SDX01 (inseguitore) e il satellite SDX02 (bersaglio) effettuino il docking su un'orbita circolare in LEO. Gli obiettivi il trasferimento di energia elettrica tra i satelliti dopo l'attracco, il controllo degli assetti delle due unità e la separazione alla fine delle operazioni.

I due satelliti hanno massa di 220 kg e sono stati lanciati grazie a un razzo spaziale PSLV-C60. L'orbita finale sarà di 470 x 470 km con inclinazione di 55°. Quando giungerà il momento del docking, i due satelliti si troveranno a 20 km di distanza l'uno dall'altro per iniziare le procedure automatiche di attracco. La distanza sarà poi ridotta a 5 km, 1,5 km, 500 m, 225 m, 15 m e 3 m in maniera similare a quanto accade con le navicelle e la ISS.

Il sistema di docking è leggermente più piccolo rispetto agli standard internazionali per semplificarne la costruzione ma, in generale, il suo funzionamento è simile. Per riuscire nelle operazioni sono previsti diversi sensori come Laser Range Finder (LRF) e retroriflettori per distanze comprese tra 6 km e 200 m mentre sensori differenti entreranno in funzione quando i satelliti saranno più vicini come il sensore di prossimità e docking (PDS) per un intervallo tra 30 m e 40 cm oltre a fotocamere e un sensore di attracco per gli ultimi centimetri.

Una volta eseguito il docking, completati i test con i satelliti collegati e avvenuto l'undocking le unità potranno restare in orbita per altri due anni sfruttando i carichi utili (fotocamere ad alta risoluzione, sensori multispettrali e monitoraggio di radiazioni) per altre applicazioni così da rendere ulteriormente più efficiente il lancio. Sempre per rendere meno costoso il lancio nel suo complesso, il vettore PSLV-C60 aveva un secondo modulo che conteneva 24 diversi carichi utili, dei quali 14 sono di ISRO e altre agenzie mentre 10 erano di enti non governativi.