Gli incendi in California fotografati dal satellite Sentinel-3 di ESA

Non è la prima volta che scriviamo delle immagini catturate dallo Spazio, sia attraverso i satelliti che dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), che mostrano la devastazione causata dagli incendi in varie parti del Mondo dalla Siberia, agli USA e all'Australia nel corso degli scorsi mesi. L'ESA in questi giorni ha rilasciato una nuova fotografia catturata dal satellite Copernicus Sentinel-3 che mostra gli incendi in California.

Il fenomeno è decisamente esteso e sta causando problemi incalcolabili in diversi stati degli USA (sulla costa pacifica). Le immagini arrivano anche da terra dove città come San Francisco sono avvolte da una coltre di cenere e polvere che ha reso l'aria difficilmente respirabile dando vita a scene alla "Blade Runner 2049" (come visibile nel video poco sotto).

Gli incendi in California visti da Sentinel-3

Come spiegato dall'Agenzia Spaziale Europea, l'immagine catturata dal satellite Copernicus Sentinel-3 degli incendi in California e negli stati limitrofi risale al 10 Settembre 2020. Si può vedere chiaramente una vasta zona coperta dalla cenere sollevata dal materiale che brucia a terra e che copre vastissime zone oscurando anche la luce del Sole.

In particolare la fotografia che potete vedere all'inizio della notizia copre la zona di California, Washington e Oregon (andando da Sud verso Nord) che sono tra le più colpite al momento. Il fumo, nell'immagine, si sta spostando verso Ovest coprendo una distanza di oltre 2000 km. Non si possono distinguere in maniera chiara per esempio le città di Portland, Eureka, Eugene, San Francisco e Sacramento mentre vengono risparmiate di poco Vancouver e Seattle.

Le informazioni dalla California

Grazie al sito governativo di monitoraggio degli incendi in California è possibile avere un'idea più chiara di quella che è la situazione. I dati aggiornati all'11 Settembre 2020 indicano come un miglioramento delle condizioni meteo ha aiutato i vigili del fuoco impegnati nello spegnimento dei roghi.

Sono impegnati poco meno di 15 mila persone su tutto il territorio californiano con 28 incendi boschivi da monitorare, controllare e arginare. La situazione è comunque in rapida evoluzione e quindi le notizie si susseguono a ritmo serrato.

Ma anche se la situazione dovesse migliorare, i dati parlano già di un grande disastro ambientale. Secondo quanto riportato, con i soli incendi in California di questo periodo del 2020 sono stati bruciati oltre 12500 km quadrati di territorio. Si parla di un incremento di 26 volte la superficie bruciata rispetto al 2019 (con 19 morti e 3900 strutture distrutte).