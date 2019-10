Incendi: l'ESA ne ha rilevati un numero record nel 2019

Sono stati uno dei temi caldi (letteralmente) per qualche mese ma ora stanno tornando prepotentemente alla ribalta. Stiamo parlando degli incendi di grande aree boschive che hanno afflitto zone come l'Alaska, l'Amazzonia o la Siberia.

L'ESA (l'Agenzia Spaziale Europea) ha diffuso un nuovo articolo dall'eloquente titolo di "la Terra è in fiamme?" nel quale mette in evidenza dati preoccupanti circa questi fenomeni. Gli incendi in Libano e California sono gli ultimi in ordine cronologico ad aver attirato l'attenzione dei media. Non si tratta però di fenomeni isolati né di piccole dimensioni.

Mai così tanti incendi come ad Agosto 2019

Un aiuto arriva però dallo Spazio e più precisamente dai satelliti Copernicus Sentinel-3 che permettono di raccogliere dati importanti su cosa sta accadendo. Sono stati rilevati 79 mila incendi ad Agosto 2019 rispetto ai 16 mila dello stesso periodo dello scorso anno (un incremento di cinque volte).

Il continente più colpito è quello asiatico dove, in realtà, il risalto a livello mediatico è stato più basso (anche se c'è la Siberia) rispetto ad altre realtà. Le rilevazioni sono merito del progetto World Fire Atlas che è pensato proprio per rilevare gli incendi e fare un conteggio suddiviso per zone.

A livello di percentuale, il 49% degli incendi è stato in Asia, il 28% in Sud America, il 16% in Africa e la restante parte in Nord America, Europa e Oceania (7%).

Per la rilevazione, i satelliti Copernicus Sentinel-3 sfruttano l'emissione della radiazione infrarossa termica arrivando così a misurare la temperatura del suolo e in particolare, ovviamente, degli incendi. C'è da considerare alcune limitazioni dovute alla mancanza di passaggi dei satelliti in alcune zone oppure per la presenza di nuvole, ma si tratta comunque di dati significativi.

L'ESA ricorda come il monitoraggio degli incendi non sia importante solo per la salvaguardia dell'ambiente e delle specie, ma anche per le emissioni. Infatti questi fenomeni emettono una grande quantità di gas serra e hanno un impatto importante sull'ecosistema globale.