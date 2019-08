Luca Parmitano fotografa gli incendi in Amazzonia dalla ISS

L'astronauta italiano dell'ESA Luca Parmitano ha scattato le fotografie dal suo suggestivo punto di osservazione a bordo della Stazione Spaziale Internazionale a 400 km dalla Terra. Ha scritto: "Il fumo, visibile per migliaia di chilometri, proveniente da decine di incendi causati dall'uomo nella foresta dell'Amazzonia".

Gli incendi in Amazzonia sono comuni nella stagione secca, che va da luglio a ottobre, ma quest'anno si è registrato un aumento notevole, che abbiamo già esaminato in questo approfondimento. Gli incendi sono stati inizialmente rilevati dall'Agenzia Spaziale Brasiliana (Inpe), ma anche l'European Space Agency sta dando un grosso contributo per mezzo dei suoi satelliti per l'osservazione terrestre Sentinel, facenti parte del Programma Copernicus. Solo ad agosto 2019, secondo dati ESA, Sentinel-3 ha contribuito a rilevare quasi 4 mila incendi, contro i poco più di mille incendi segnalati nel corrispondente periodo dello scorso anno. Altri dettagli si trovano sul sito dell'ESA.

ESA ha pubblicato anche un'animazione basata su tre immagini provenienti dal satellite Sentinel-2 e riguardanti gli incendi divampati al confine tra Bolivia, Paraguay e Brasile. L'area blu evidenzia il fumo, le nuvole sono rappresentate in bianco, mentre le zone arancioni corrispondono alla porzione di terra bruciata. La fotografia che si riferisce al 23 agosto, purtroppo, è molto chiara riguardo alle dimensioni dell'area colpita.

Nella stagione secca, il ridursi dei livelli di umidità in questo ecosistema dal clima equatoriale provoca un aumento degli incendi spontanei, legati alla deforestazione. Secondo gli esperti, la principale causa sarebbe legata all'operato di allevatori e coltivatori, i quali sono soliti bruciare porzioni di foresta per fare spazio a nuovi pascoli o a nuovi appezzamenti agricoli. A causa dell'alto rischio di incendi, appiccare fuochi nella stagione secca è illegale in Brasile. È un problema notorio, che si ripete tutti gli anni, ma nel 2019 ha acquisito dei connotati molto preoccupanti.

Anche la NASA ha pubblicato le immagini catturate dai suoi satelliti. In particolare, lo strumento AIRS della NASA evidenzia il monossido di carbonio (CO) generato dagli incendi. Questa serie temporale traccia il monossido di carbonio a un'altitudine di 5.500 metri nel periodo di tempo che va dall'8 al 22 agosto. Come si può vedere nell'illustrazione, inizialmente il pennacchio di monossido di carbonio si è concentrato nella regione nord-occidentale dell'Amazzonia per poi spostarsi in maniera diffusa nella parte sud-est del paese.

Il monossido di carbonio non solo può percorrere grandi distanze, ma può persistere nell'atmosfera per circa un mese, come viene spiegato sul sito della NASA. In questo caso si trova a una quota sufficientemente alta per non compromettere la qualità dell'aria respirata dalle persone, ma i forti venti possono portarlo verso il basso dove può influire in modo significativo sulla qualità dell'aria. Il monossido di carbonio svolge un ruolo determinante sia nell'inquinamento atmosferico che nei cambiamenti climatici.