Incendi: dopo la Siberia, brucia anche l'Amazzonia

L'Amazzonia è la foresta con la maggiore estensione al mondo, habitat naturale per tre milioni di specie animali e vegetali. Una risorsa indispensabile per la sopravvivenza dell'uomo sulla Terra, che va in fumo. Secondo le ultime rilevazioni dell'Agenzia Spaziale Brasiliana (Inpe), dall'inizio dell'anno sono divampati 72 mila incendi nell'area, dei quali 9500 segnalati solamente nell'ultima settimana. Gli studiosi sono alla ricerca delle cause alla base del fenomeno, anche perché situazioni simili hanno recentemente riguardato la Siberia in principale istanza, e non solo.

In Amazzonia è un vero e proprio record: si tratta, infatti, del dato più alto dal 2013, quando iniziarono le rilevazioni del fenomeno. L'incremento rispetto allo scorso anno è addirittura dell'84%. Il 19 agosto, tra le altre cose, si è verificato un particolare fenomeno atmosferico, per cui il vento è arrivato a convogliare il fumo amazzonico fino alle porte di San Paolo (distante 2700 km) trasformando il pomeriggio in sera a causa del conseguente oscuramento del sole.

Alcuni critici hanno puntato il dito sulla politica ambientale del nuovo presidente Jair Bolsonaro, che punta sullo sviluppo invece che alla conservazione. Dal suo insediamento la deforestazione in Amazzonia è aumentata in maniera considerevole e solamente nel mese scorso sono stati distrutti 2253 km² di vegetazione, quando le amministrazioni precedenti avevano ridotto la deforestazione del 76% negli ultimi 13 anni.

La deforestazione non è direttamente collegata all'incremento degli incendi, e certamente non è la sola causa. Tuttavia, è un elemento che contribuisce al detrimento delle condizioni di salute del più vasto polmone verde mondiale, che produce il 20% dell’ossigeno atmosferico e assorbe annualmente oltre 2 miliardi di tonnellate di anidride carbonica. L'Amazzonia, grazie a questi numeri, contiene l'allarmante fenomeno del riscaldamento globale.

Deforestazione

L'illustrazione seguente evidenzia quali sono le aree con i più intensi processi di deforestazione. I punti in rosso hanno osservato i cambiamenti più importanti. Su una mappa globale possono dare l'idea di corrispondere ad aree circoscritte, ma si tratta in realtà di grandi porzioni di territorio.

Riscaldamento globale

Gran parte degli incendi verificatisi in Amazzonia dipendono dall'accensione di fuochi da parte degli agricoltori, tipica di questa stagione dell'anno come avviene nelle nostre campagne durante l’inverno. Un dibattito è in corso sulle cause degli incendi e sull'incidenza dei periodi di siccità, rispetto alla deforestazione.

"Le emissioni di carbonio tropicale derivano in gran parte dai processi di disboscamento diretto delle foreste. Tuttavia, le emissioni derivanti dagli incendi boschivi indotti da siccità solitamente non vengono conteggiate negli studi sulle emissioni di carbonio. " si legge in uno studio pubblicato su Nature che ipotizza come sia la siccità a incidere in misura maggiore, e più continua nel tempo, rispetto alla deforestazione sull'innesco di incendi. "Nonostante un calo del 76% dei tassi di deforestazione negli ultimi 13 anni, l'incidenza di incendi è aumentata del 36% durante la siccità del 2015 rispetto ai 12 anni precedenti".

Durante il periodo di siccità qui preso in esame si è riscontrato un aumento degli incendi, nonostante le politiche di riduzione della deforestazione. "Le emissioni lorde provocate dagli incendi boschivi (989 ± 504 Tg di CO2 in un anno) sono state superiori di più della metà nel periodo di siccità" riporta lo studio. "Concludiamo che le politiche per la riduzione delle emissioni di anidride carbonica devono tener conto delle sostanziali emissioni di incendi boschivi non associate al processo di deforestazione".