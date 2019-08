Un drone che assomiglia a un vero uccello alla World Robot Conference di Pechino

Wind Rider può essere da chiunque scambiato per un normale uccello, ma è in realtà un drone dotato delle più avanzate tecnologie. Presentato alla World Robot Conference di Pechino, è stato pensato per rendere l'uso dei droni il più discreto possibile. Il drone, infatti, è in grado di aprire le proprie finte ali e di assumere pertanto un aspetto quasi completamente speculare a un vero volatile.

Questo drone può avere vari tipi di impieghi, come hanno spiegato i suoi progettisti a Pechino. Per esempio può sorvegliare le folle senza essere individuato come drone, e può avere delle funzioni scientifiche ed educative.

Si tratta solamente di una fra le tante soluzioni avveniristiche presentate a Pechino, alla quinta edizione del forum della robotica. 650 società del settore hanno partecipato all'evento, portando esoscheletri, robot musicali, robot pensati per incoraggiare i bambini all'esercizio fisico, bracci meccanici capaci di operare nello spazio e negli ambienti radioattivi, e molto altro ancora.

Alcuni di questi esoscheletri sono in grado di spostare e trasportare carichi pesanti. E poi robot in grado di compiere operazioni chirurgiche da remoto, sfruttando le capacità delle nuove reti 5G. Inoltre, possono integrare tecnologie di intelligenza artificiale per rendere le diagnosi più precise. Nei prossimi anni, poi, con un invecchiamento della popolazione che continuerà ad avanzare, si renderanno sempre più necessarie delle attività di assistenza infermieristica che non sempre potranno essere affidate ad esseri umani.

Il vero obiettivo del forum è quello di rendere la Cina sempre più indipendente rispetto alle tecnologie straniere, cercando di mettere il più possibile in risalto progetti nati all'interno della nazione e concepiti da ingegneri cinesi.

"Crediamo che i robot diventeranno sempre più intelligenti nel loro compito di assistenti domestici" sostiene uno degli espositori. "Diventeranno popolari come gli smartphone e aiuteranno giovani e anziani nelle loro attività quotidiane. Forniranno assistenza, compagnia e saranno in grado di sostenere delle conversazioni emotive".