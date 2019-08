Incendi in Siberia: l'immagine dallo Spazio

Degli incendi in Siberia si è iniziato a parlare solo qualche giorno fa quando la situazione era in piena evoluzione e il servizio antincendio della Federazione Russa era attivo nello spegnimento dei vari roghi sviluppatisi su un ampio territorio.

Gli incendi in Siberia

L'ESA, tramite i satelliti Copernicus Sentinel-3 ha dato un nuovo "volto" a ciò che stava accadendo in Siberia e a ciò che era visibile dallo Spazio. Nell'immagine rilasciata si può vedere chiaramente la situazione in fase di evoluzione il 28 Luglio 2019. I roghi stavano immettendo grandi quantità di anidride carbonica nell'atmosfera oltre che particolato che ha creato problemi nelle zone di Kemerovo, Tomsk, Novosibirsk e Altai.

Nel momento in cui è stata scattata la fotografia degli incendi in Siberia, si è stimato che quasi tre milioni di ettari fossero stati colpiti dalla devastazione delle fiamme.

Secondo quanto riportato dal servizio antincendio della Federazione Russa, a oggi la situazione è ancora in evoluzione e non del tutto risolta. Gli incendi in Siberia sono ancora molti ma l'autorità ha dichiarato di averne estinti almeno 31 su un'area di 217 ettari. Quelli attivi però sono ancora circa 174 per un'area di 132 mila ettari e quindi il lavoro sarà ancora lungo.

Per cercare di risolvere la situazione sono impiegate attivamente 3326 persone, 428 mezzi e circa 100 velivoli del servizio antincendio. Una nota ufficiale aggiunge che "non vi è alcuna minaccia per gli insediamenti umani e le strutture economiche e il costo previsto per estinguerli supera il danno previsto che potranno causare" e non è quindi chiaro quanto il governo russo abbia intenzione di continuare con le operazioni.

Non solo Siberia: gli incendi colpiscono anche Alaska, Groenlandia e Canada

La situazione degli incendi in Siberia è piuttosto grave per diversi motivi. Innanzitutto si va a unire a quella degli incendi in Groenlandia, Canada e Alaska con la distruzione di ecosistemi naturali. Inoltre il WMO ha notato come "sebbene gli incendi violenti siano comuni nell'emisfero settentrionale tra maggio e ottobre, la latitudine e l'intensità di questi incendi, nonché il periodo di tempo in cui erano attivi, è stato particolarmente insolito".

La causa potrebbe essere ricondotta ancora una volta al riscaldamento globale. Sempre il WMO ha rilevato una temperatura media nella zona dove poi sono iniziati gli incendi in Siberia di 10°C superiore alla media (del periodo 1981-2010).

Anche in Alaska la situazione è grave. Il 4 Luglio 2019 le temperature rilevate erano pari a 32°C portando a un aumento del rischio di incendio e in generale "aiutando" gli incendi già attivi. Secondo i dati raccolti da uno studio, le foreste boreali non bruciavano così tanto da almeno 10 mila anni.

Tutte le agenzie governative e sovragovernative stanno monitorando la situazione fornendo importanti riscontri sulle previsioni del prossimo periodo e cercando di stimare i danni. Quello che è chiaro è che senza un'inversione di rotta nel 2020 la situazione potrebbe essere peggiore.