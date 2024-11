Firefly Aerospace ha completato i test del lander lunare Blue Ghost in vista del lancio di Mission 1

La società statunitense Firefly Aerospace ha annunciato di aver completato i test del lander lunare Blue Ghost che sarà impiegato per la missione Mission 1 in vista del lancio di metà gennaio 2025 a bordo di un razzo spaziale Falcon 9.

La "corsa alla Luna" sta entrando nel vivo con gli allunaggi con equipaggio umano di Cina e Stati Uniti attesi entro il 2030. Nel frattempo ci saranno anche diverse missioni robotiche da parte di molte agenzie e società private, inserite anche all'interno del programma Artemis. Tra le ultime novità c'è l'annuncio di Firefly Aerospace che ha dichiarato di aver completato i test sul suo lander lunare commerciale Blue Ghost per la missione Mission 1 (chiamata anche Ghost Riders in the Sky) prevista non prima di metà gennaio 2025, con una finestra di sei giorni.

Il lancio avverrà grazie a un razzo spaziale Falcon 9 di SpaceX dal Launch Complex 39A del Kennedy Space Center in Florida. Questa missione si inserisce all'interno del programma Commercial Lunar Payload Services (CLPS) della NASA e punta a fornire un sistema per eseguire molte missioni verso la Luna mantenendo però i costi bassi così da assicurare la sostenibilità sul lungo periodo. I test ambientali sono stati eseguiti all'interno delle strutture del Jet Propulsion Laboratory e hanno previsto l'esposizione a condizioni (e a variazioni) di temperatura estreme come quelle che avvengono sulla Luna. Ci sono stati anche test legati alla resistenza alle vibrazioni, test acustici e di interferenza elettromagnetica così da assicurarsi che i sistemi possano resistere al rigido ambiente spaziale.

Il lander Blue Ghost utilizzerà per la propulsione i motori della società del Regno Unito Nammo chiamati LEROS 4. Le dimensioni del veicolo sono pari a 3,5 x 2 metri con una massa di 150 kg (2,7 tonnellate se si considera il veicolo di trasferimento orbitale). Per quanto riguarda l'imaging, saranno presenti fotocamere in grado di riprendere a 360° così a avere una panoramica completa della zona d'atterraggio.



Jason Kim (CEO di Firefly Aerospace) ha dichiarato "Blue Ghost ha superato i test ambientali dimostrando che il lander si sta comportando al 100% come previsto, il che è una testimonianza dell’incredibile team di Firefly. Questo team è andato oltre con approccio ai test innovativo per garantire che Blue Ghost sia pronto per il lancio. Mentre sappiamo che ci saranno più sfide da affrontare, sono fiducioso che questa squadra abbia ciò che serve per atterrare dolcemente sulla superficie lunare e completare questa missione".

Dopo il lancio e la separazione dallo stadio superiore del razzo spaziale, il lander lunare Firefly Aerospace Blue Ghost inizierà il suo viaggio della durata di circa 45 giorni verso la Luna dove i sistemi verranno attivati e ci saranno i primi test nello Spazio. Il lander lunare atterrerà nella zona chiamata Mare Crisium e permetterà ai carichi utili di funzionare per 14 giorni terrestri (o per un giorno lunare). Come scritto, a bordo ci saranno diversi carichi utili tra i quali 10 carichi utili che permetteranno anche di perforare il suolo lunare, raccogliere campioni e capire come si comporta la regolite lunare durante le varie operazioni. Un altro test riguarderà l'utilizzo dell’imaging a raggi X del campo magnetico terrestre fornendo ulteriori informazioni sul nostro Pianeta.