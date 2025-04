La missione spaziale privata Fram2 ha rilasciato nuovi video e immagini dei poli

L'1 aprile 2025 è stata lanciata la missione spaziale privata Fram2 voluta dal miliardario Chun Wang. In maniera similare a Inspiration4 e Polaris Dawn, SpaceX ha fornito una navicella Crew Dragon (C207 Resilience) dotata della stessa cupola trasparente della prima missione di Jared Isaacman permettendo una vista a 360° su ciò che si trova all'esterno con una sensazione di immersione anche superiore alla cupola che si trova sulla Stazione Spaziale Internazionale. Questo è quello che sappiamo.

Hello, Antarctica.



Unlike previously anticipated, from 460 km above, it is only pure white, no human activity is visible. pic.twitter.com/i7JawFYzW2 — Chun (@satofishi) April 2, 2025

Insieme al finanziatore Chun Wang sono presenti altri tre membri dell'equipaggio: Jannicke Mikkelsen, Rabea Rogge e Eric Philips. Nelle scorse ore sono stati rilasciati i primi video, le prime immagini e altre informazioni su ciò che sta avvenendo all'interno della capsula Crew Dragon di SpaceX. Tra queste c'è la prima radiografia realizzata nello Spazio grazie a uno strumento portato per effettuare esperimenti scientifici in microgravità. Questo strumento potrà essere impiegato sia in campo medico sia per effettuare radiografie di componenti hardware.

Timelapse from Antarctica to the Arctic. pic.twitter.com/B3qZzNPBzB — Chun (@satofishi) April 3, 2025

Chun Wang ha dichiarato che il lancio con il razzo spaziale Falcon 9 è stato "più fluido del previsto" se non per l'ultima parte prima dello spegnimento del motore del secondo stadio (SECO, Second-Stage Engine Cut-Off) dove è stata avvertita in maniera più chiara l'accelerazione. Wang racconta poi che "le prime ore in microgravità non sono state esattamente confortevoli. La cinetosi spaziale ha colpito tutti noi: ci siamo sentiti nauseati e abbiamo finito per vomitare un paio di volte". Rabea Rogge ha potuto utilizzare la radio amatoriale di bordo per parlare con i radioamatori sulla Terra (in Germania).

Durante le ore successive è stato possibile riguardare il lancio di Fram2 attraverso la connettività fornita dai satelliti Starlink di SpaceX e riposare prima delle prossime attività. La cupola trasparente è stata aperta quando la capsula Crew Dragon era sopra il Polo Sud per avere una vista dell'Antartide come mai nessuna astronauta ha mai potuto sperimentare (certo, ci sono le immagini dei satelliti). Grazie all'apertura del portello è stato possibile anche catturare un time-lapse che copre dal Polo Sud al Polo Nord in un unico video. A bordo sono presenti anche altri esperimenti scientifici, compresi alcuni forniti dalla NASA, permettendo di raccogliere dati scientifici utili per le future missioni spaziali.