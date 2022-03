Continua lo sviluppo di Starship come lander lunare, NASA SLS sta per essere portato alla torre di lancio

Recentemente abbiamo riportato come il ritorno dell'essere umano sulla Luna potrebbe avvenire non prima del 2026 con la missione Artemis III. La motivazione è legata in generale ai ritardi nello sviluppo e costruzione del grande razzo NASA SLS e della capsula Orion e in parte anche alle vicende legate allo scontro legale tra NASA/SpaceX e Blue Origin.

Nonostante i ritardi la possibilità di rivedere un essere umano camminare sul nostro satellite naturale dovrebbe avvenire entro il 2030. Ricordiamo inoltre che lo scopo delle agenzie spaziali è quello di puntare a restare sulla Luna e non a missioni di breve durata come quelle del programma Apollo. Anche Cina e Russia stanno cercando di sviluppare una base lunare permanente sul suolo lunare (ILRS) ma il loro progetto si dovrebbe concretizzare ben oltre gli anni '30.

NASA SLS pronto al wet dress rehearsal, prosegue lo sviluppo di Starship

Il 17 marzo, per la prima volta, NASA SLS (Space Launch System) uscirà dal VAB completamente assemblato. Fino a questo momento infatti il razzo era stato diviso nelle varie componenti o era stato visibile assemblato all'interno del Vehicle Assembly Building. Per trasportarlo sarà impiegato il grande veicolo cingolato Crawler Transporter-2 che porterà il razzo e parte dei sistemi di terra verso la zona di lancio.

Qui inizieranno i test che porteranno al wet dress rehearsal, l'ultima grande prova prima del lancio effettivo della missione Artemis I (senza equipaggio). Se tutto andrà come previsto, il lancio sarà effettuato entro la metà dell'anno. Il Crawler Transporter-2, dal peso di circa 3000 tonnellate a vuoto, è stato portato negli scorsi giorni dalla zona di deposito nella zona del VAB.

Il mobile launcher si muoverà ad appena 1,6 km/h per trasportare NASA SLS verso la posizione di test (Launch Complex 39B), per questo ci vorranno svariate ore prima della conclusione della movimentazione. All'interno del VAB si è anche proceduto a ritrarre parte delle venti piattaforme necessarie all'assemblaggio e a dipingere il logo NASA sui booster laterali. Ma non è finita qui.

In un documento dell'agenzia spaziale è stato possibile vedere l'avanzamento dei test di SpaceX Starship nella versione lander lunare. Anche se test e assemblaggio avvengono in buona parte vicino a strada pubblica e sono ben documentati, altre parti rimangono nascoste solitamente agli occhi dei curiosi. L'allestimento del lander lunare per le missioni Artemis è una di queste.

Nel documento si possono vedere alcune nuove immagini della zona dell'ascensore che porterà gli astronauti dalla zona di carico/navigazione superiore al suolo lunare. Bisogna infatti considerare le grandi differenze tra il lander lunare delle missioni Apollo (dove bastava una scaletta) e quello delle missioni Artemis, che sarà alto circa 50 metri. Inoltre sono in corso test per la zona dell'airlock e per l'allestimento della cabina dell'equipaggio.

Il lander sarà impiegato nella missione Artemis III, la seconda con equipaggio. Prima ci sarà un test senza equipaggio per verificare la capacità del lander di operare sulla Luna. Quest'ultimo sarà una versione modificata di Starship e permetterà spostare l'equipaggio dalla capsula Orion alla superficie e viceversa. In futuro invece sarà impiegato per il trasferimento al Lunar Gateway, la stazione orbitante che consentirà missioni di maggiore durata intorno alla Luna.

