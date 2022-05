Avio ha provato con successo il nuovo motore M10 per il razzo spaziale Vega E

Gli Stati Uniti corrono veloci quando si tratta di sviluppo nel settore spaziale commerciale (anche grazie ai contratti di NASA e Difesa). L'Europa, con ArianeSpace e la startup MaiaSpace, e in particolare l'Italia cercano di non rimanere indietro rispetto alla concorrenza. Realtà come Thales Alenia Space ma anche Avio stanno implementando nuove soluzioni guardando al futuro.

La prima ha vinto un contratto di ricerca per estrarre ossigeno dalla regolite lunare oltre a realizzare i moduli della stazione spaziale di Axiom Space. La seconda invece sta per vedere il lancio inaugurale di Vega C mentre continua lo sviluppo della nuova versione del vettore leggero Vega E.

Avio e il motore M10 a metano e ossigeno

Negli scorsi giorni la società ha annunciato di aver completato una prova con del suo nuovo motore M10 che utilizza come propellenti metano e ossigeno liquidi. Si tratta quindi della possibilità di passare da propellenti più inquinanti come il cherosene a uno più pulito (per quanto non a impatto zero) come il metano.

La prova è stata eseguita a Salto di Quirra (Sardegna) e Avio riporta come la spinta di questo motore sarà pari a 10 tonnellate e si tratta anche "del primo del suo genere a essere testato con successo in Europa". Per la sua realizzazione è stata impiegata la tecnica dell'additive layer manufacturing che consente di velocizzare la fase prototipale e di realizzazione riducendo i costi rispetto a tecniche costruttive tradizionali.

Il motore M10 sarà utilizzato nel terzo stadio del razzo spaziale Vega E che sostituirà Vega C per il 2026. Lo scopo è di superare le prestazioni di quest'ultimo permettendo di portare in orbita un carico utile superiore riducendo i costi complessivi. Vega E utilizzerà tre stadi con i primi due che saranno P120C e Zefiro 40 (i due di Vega C). A questi si aggiungerà un terzo stadio, conosciuto come Zefiro 9, che sarà basato sul motore M10.

Un miglioramento interessante di questo motore è il fatto che potrà essere riacceso e avrà spinta modulabile così da consentire il rilascio di più carichi utili in orbite diverse permettendo di gestire più clienti contemporaneamente. Ora non resta che attendere il lancio inaugurale di Vega C nelle prossime settimane mentre Avio guarda già oltre.

Idee regalo, perché perdere tempo e rischiare di sbagliare?

REGALA UN BUONO AMAZON !