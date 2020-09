MSI nel mondo dei portatili business con il marchio Summit. E cambia logo

MSI ha annunciato la nuova serie di notebook Summit destinati al mondo business. Un ingresso in un nuovo mercato e un nuovo brand, accompagnato anche dal nuovo logo MSI, ridisegnato ispirandosi alla sezione aura e alla serie di Fibonacci.

I prodotti MSI Summit si basano sui nuovi processori Intel Core di undicesima generazione, nome in codice Tiger Lake, di cui potete approfondire le caratteristiche in questo articolo. Realizzati con un telaio in alluminio in grado di offrire una robustezza di grado militare, i laptop saranno disponibili in due diverse versioni: la serie Summit B con oltre 10 ore di autonomia e la Serie E, che mette a disposizione diverse opzioni di grafica dedicata e una webcam a infrarossi che supporta anche il riconoscimento facciale di Windows Hello.

Ulteriori caratteristiche dei portatili MSI Summit sono poi la possibilità di disporre di touchscreen con supporto multi-touch e la funzionalità di cancellazione del rumore basata su tecnologie di intelligenza artificiale.

Summit E15 Summit E14 Summit B15 Summit B14 CPU Tiger Lake Intel Core i7 Tiger Lake Intel Core i7 Tiger Lake Intel Core i7 Tiger Lake Intel Core i7 GPU Nvidia GeForce GTX 1650Ti Max-Q Nvidia GeForce GTX 1650Ti Max-Q Intel Iris Xe Graphics Intel Iris Xe Graphics Storage fino a 2TB M.2 PCIe SSD fino a 2TB M.2 PCIe SSD M.2 PCIe SSD, SATA SSD opzionale fino a 2TB M.2 PCIe SSD Display 15,6 pollici, fino al 4K, touchscreen opzione FHD, 60Hz, IPS 14 pollici, fino al 4K, touchscreen opzione FHD, 60Hz, IPS 15,6 pollici, FHD, IPS 14 pollici, FHD, IPS Porte 2x Thunderbolt 4, 2x USB Type-A, 1x HDMI, 1x lettore Micro SD, 1 x jack audio combo 3,5 mm 2x Thunderbolt 4, 1x USB Type-A, 1x Micro SD1x lettore Micro SD, 1 x jack audio combo 3,5 mm 1x Thunderbolt 4, 2x USB Type-A, 1x HDMI, 1x lettore Micro SD, 1 x jack audio combo 3,5 mm 1x Thunderbolt 4, 2x USB Type-A, 1x HDMI, 1x lettore Micro SD, 1 x jack audio combo 3,5 mm

Il prodotto di punta della serie MSI Summit è il Summit E13 Flip, un prodotto convertibile, di cui conosceremo tutte le caratteristiche più avanti. MSI ha poi in serbo anche il Prestige 14 Evo, uno dei primi laptop a essere certificato Intel EVO, ottimizzato per garantire alte prestazioni, riattivazione istantanea, la durata della batteria elevata e grande efficienza.