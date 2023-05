ROG Swift Pro PG248QP, primo monitor a 540 Hz: eccolo dal Computex

ROG Swift Pro PG248QP è un monitor con risoluzione 1920x1080 pixel e diagonale di 24,1 pollici. E fin qui niente di particolare, se non che questo pannello funziona alla frequenza di aggiornamento di 540 Hz, un vero e proprio record per il mondo dei monitor. È infatti basato su quello che ASUS ROG definisce come un pannello E-TN, progettato specificamente per i giocatori professionisti di eSport.

Il monitor include il processore G-SYNC di NVIDIA comprensivo dello strumento Reflex Analyzer, che permette agli appassionati di misurare la latenza del pannello, così come della postazione di gioco. Questo monitor non solo punta ad assicurare latenze bassissime, ma anche HDR di alto livello, un ottimo rapporto di contrasto e colori fedeli.

Integra anche un ESS DAC che fornisce audio surround, nonché miglioramenti sonori agli effetti di gioco. Agendo sull'equalizzazione, un DAC del genere può sottolineare i passi dei soldati avversari nel contesto multiplayer competitivo e fornire vantaggi tattici.

Quanto all'estetica, ROG Swift Pro PG248QP ripropone lo stile aggressivo dei prodotti del marchio, con base ergonomica e retrattile per ridurre il più possibile l'ingombro sulla scrivania. La base, infatti, può essere aperta a ventaglio oppure ripiegata su sé stessa per occupare meno spazio.