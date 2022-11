Stabilimento Intel in Italia, l'accordo finale potrebbe richiedere alcuni mesi

Più volte abbiamo parlato dell'annunciato stabilimento di Intel in Italia, tra spiegazioni sul suo ruolo nel piano produttivo europeo del colosso dei chip e voci sulla battaglia tra le diverse regioni per accaparrarselo. Allo stesso tempo, abbiamo sottolineato come occorra chiudere la partita il più velocemente possibile, onde evitare possibili e spiacevoli colpi di scena.

In tal senso vi segnaliamo un interessante articolo apparso su Il Sole 24 Ore in cui si fa il punto sullo stato dell'arte della trattativa tra governo, regioni e Intel. Anzitutto, si parla di un progetto industriale da "quasi 11 miliardi di euro", di cui "più o meno 7 di capex (investimenti) e 4 di opex (spesa operativa)".

L'avvicendamento del governo Draghi con quello Meloni ha visto passare la palla della trattativa dall'ex ministro dell'Innovazione tecnologica Vittorio Colao al ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso. Lo scossone politico ha portato "a una fase di impasse" in cui, come abbiamo riportato, si sono inserite le regioni per riaprire il tavolo, in particolare Veneto e Piemonte.

I contatti tra la multinazionale e il governo sembrerebbero essere stati riallacciati solo di recente. Come riporta il Sole, Intel ha confermato che "prosegue il nostro piano di investire in Unione europea" aggiungendo che "riprenderemo a lavorare con il nuovo governo italiano".

Tanti i nodi da scegliere. Da definire il contributo pubblico che "nell'ipotesi migliore dovrebbe coprire il 40% della parte capex, quindi tra 2,5 e 3 miliardi, tra quota statale e regionale", sottolinea il quotidiano economico. Manca, inoltre, un DPCM per rendere operativo un fondo da 4,15 miliardi fino al 2030 per lo sviluppo dei microprocessori, fondo che tra l'altro potrebbe rivedere una rimodulazione.

Il tutto, nel complesso, potrebbe quindi significare uno slittamento dell'accordo finale al 2023, mentre il governo Draghi aveva intenzione di chiudere la partita entro fine anno, nel mese di dicembre. Ricordiamo che Intel ha annunciato nel marzo di quest'anno l'intenzione di investire sull'Italia fino a 4,5 miliardi di euro, per creare uno stabilimento adibito al packaging avanzato dei chip da 1500 posti di lavoro in Intel e altri 3500 posti di lavoro fra fornitori e partner.