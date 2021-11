Intel, lo stabilimento italiano potrebbe sorgere in Puglia

Altro che Catania o Torino, Intel potrebbe mettere radici in Puglia o in Veneto. Gli ultimi mormorii sul possibile insediamento in Italia (ma occhio alla Polonia) del colosso statunitense dei microchip ci dicono che, se da una parte la trattativa tra il governo e l'azienda va avanti, dall'altra le aree papabili sarebbero cambiate: adesso si parla di Venuto e Puglia. "Il dossier della Regione Piemonte non ha convinto la multinazionale statunitense: troppe criticità sulle aree individuate per la produzione di microchip", scrive La Stampa.

Per il Piemonte erano state proposte diverse aree, in particolare l'area di Mirafiori a Torino, ma nessuna avrebbe pienamente convinto i vertici dell'azienda. La regione, stando al Corriere della Sera, avrebbe proposto quattro nuove opzioni: "due in grado di accogliere la parte produttiva e altre due solo per il back end, cioè l'impacchettamento dei chip".

Già, perché ancora non è del tutto chiaro il piano produttivo di Intel in Europa e come sarà attuato. Se le ultime notizie concordano sul fatto che Intel potrebbe creare 1000 posti di lavoro nel nostro Paese, le cifre dell'investimento oscillano da 4 a 11 miliardi. Si parla, inoltre, di un impianto di packaging, ossia di assemblaggio di componenti per creare i prodotti finali, ma sullo sfondo rimane anche un possibile un centro di ricerca.

Il CdS snocciola alcune aree: Galliate, vicino a Novara, "a 30 minuti da Malpensa, 10 minuti dal casello e, fatta eccezione per alcune aree boschive, senza alcun vincolo". Nelle vicinanze vi sono inoltre i fiumi Ticino e Sesia, i torrenti Agogna e Terdoppio e quattro canali artificiali che darebbero a Intel un approvvigionamento d'acqua fondamentale per la produzione dei chip.

L'altra area è a sud di Vercelli, "oltre tre milioni di metri quadrati a uso agricolo che possono essere riconvertiti ma con alcuni paletti come il mantenimento di alcune porzioni alberate a sud". Si cita anche un'area di 300 mila metri quadrati a Vercelli "già pronti per uso industriale", ma anche Casale Monferrato ma anche l'area ex Thyssen a Torino.

Per quanto riguarda la Puglia, l'assessore allo Sviluppo economico della regione Alessandro Delli Noci avrebbe proposto un'area in provincia di Bari e un'altra nel Leccese. L'attivismo pugliese però non si ferma qui e sugli organi di stampa si leggono numerose proposte da parte della politica locale, come "la vasta zona industriale tra Foggia e Borgo Incoronata", ma anche Brindisi e Foggia.