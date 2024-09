Intel, in arrivo un investimento fino a 5 miliardi di dollari da parte di Apollo?

Secondo quanto riportato da Bloomerg, Apollo Global Management sarebbe pronta a correre in soccorso di Intel con un investimento fino a 5 miliardi di dollari. Le trattative sarebbero però agli inizi e il loro esito tutto da scrivere.

Secondo fonti di Bloomberg, Apollo Global Management sarebbe interessata a un investimento azionario in Intel per un valore fino a 5 miliardi di dollari. Bloomberg riporta che la società statunitense sarebbe disposta a fare un investimento "equity-like", dove il potenziale ritorno vari in base alla redditività dell'azienda assistita, ovvero Intel.

I dirigenti di Intel hanno valutando la proposta di Apollo, ma al momento non è stato finalizzato alcun accordo e si potrebbe anche non arrivare ad alcuna intesa. Nel caso Intel accettasse il soccorso di Apollo, non è da escludere che le dimensioni dell'investimento possano cambiare rispetto alla proposta iniziale.

Apollo e Intel hanno già un rapporto finanziario consolidato: a giugno hanno annunciato che i fondi legati ad Apollo e i loro affiliati avrebbero guidato un investimento da 11 miliardi di dollari per acquisire da Intel una partecipazione azionaria del 49% in una joint venture collegata alla Fab 34 di Intel in Irlanda.

Quella transazione ha permesso a Intel di sbloccare e destinare ad altri settori della sua attività una parte dell'investimento nell'impianto, continuando nel contempo a costruire la Fab 34. Il tutto senza perdere la titolarità e il controllo operativo dell'impianto, grazie alla partecipazione di controllo del 51% nella joint venture.

Apollo, scrive Bloomberg, ha già esperienza nel settore dei chip, avendo investito l'anno scorso 900 milioni di dollari in Western Digital tramite l'acquisto di azioni privilegiate convertibili.

La notizia arriva in un momento di difficoltà per Intel, che un tempo era il produttore di chip con il maggior valore al mondo. Le azioni della casa di Santa Clara hanno perso quasi il 60% del loro valore dall'inizio dell'anno, tanto che nei giorni sono trapelate indiscrezioni di un serio interessamento di Qualcomm verso una potenziale acquisizione / fusione.