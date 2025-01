AMD al CES 2025: nuovi processori desktop, notebook e mobile e l'architettura RDNA 4

AMD svela al CES 2025 una vasta gamma di novità: Ryzen 9950X3D per desktop, RDNA 4 per grafica, Ryzen AI Max per laptop ultrasottili, Ryzen 9000 HX per gaming mobile e Ryzen Z2 per console portatili

La presenza di AMD al CES 2025 di Las Vegas è costellata da parecchie novità rivolte in particolare alle aree PC gaming, AI PC e rispettive controparti portatili. Per quanto riguarda il versante PC, l'attenzione è tutta sulla nuova generazione di processori della serie 9000X3D.

Il fiore all'occhiello di questa serie sarà il Ryzen 9 9950X3D, che la società non esita a definire come "il miglior processore al mondo per giocatori e creatori di contenuti". Il processore è costituito da 16 core Zen 5 e può operare ad una frequenza di boost massima fino a 5,7 GHz, oltre a mettere a disposizione ben 144 MB di cache totale con tecnologia AMD 3D V-Cache di seconda generazione.

Rispetto alla generazione precedente, il 9950X3D offre un incremento medio delle prestazioni dell'8% su una suite di 40 giochi testati, almeno secondo quanto indicato dalla società. Confrontato con il concorrente Ultra 9 285K, il processore AMD risulta in media il 20% più veloce, con picchi ancora più elevati su titoli come Cyberpunk 2077 e Far Cry 6.

Le potenzialità del 9950X3D non si limitano al gaming: nelle applicazioni per creatori di contenuti, AMD dichiara un incremento medio del 13% rispetto alla CPU 7950X3D, con prestazioni particolarmente elevate nel test con Puget Bench Photoshop.

AMD introdurrà due modelli della serie 9000X3D e che saranno disponibili nel primo trimestre del 2025 come da schema qui sopra.

L'azienda ha inoltre annunciato l'arrivo della tecnologia X3D anche nel segmento mobile, con il Ryzen 9 9955HX3D, definito come "il miglior processore mobile al mondo per giocatori e creatori di contenuti". Questo processore sarà dotato di 16 core e 32 thread, con 44 MB di cache totale e incorpora la tecnologia 3D V-Cache, simile a quanto visto nel modello desktop 9950X3D, promettendo un notevole incremento delle prestazioni.

Gli altri due modelli, Ryzen 9 9955HX da 16 core e Ryzen 9 9850HX da 12 core non includeranno la tecnologia 3D V-Cache, oltre ad avere un quantitativo di cache inferiore rispetto alla versione X3D, come dallo schema seguente.

Tutti e tre i nuovi processori saranno disponibili nei notebook in arrivo nella prima metà del 2025, offrendo agli utenti una gamma di opzioni ad alte prestazioni per soddisfare diverse esigenze di potenza di calcolo.

AMD RDNA 4, architettura grafica riprogettata e con funzionalità AI

AMD svela inoltre in anteprima al CES 2025 la sua nuova architettura grafica RDNA 4, promettendo significativi miglioramenti in termini di prestazioni, qualità e capacità di intelligenza artificiale. RDN4 si basa su un'architettura completamente riprogettata, con l'obiettivo di ottimizzare le unità di calcolo per un aumento di IPC e frequenze. Un aspetto chiave di RDNA 4 è la rinnovata architettura di calcolo AI, accompagnata da miglioramenti significativi alle prestazioni ray tracing e al motore di codifica e decodifica multimediale. La nuova generazione sarà prodotta su nodo a 4 nm e includerà nuovi acceleratori AI, acceleratori ray tracing e un motore di visualizzazione aggiornato.

Tra le novità spicca FSR 4, la nuova versione della tecnologia di upscaling basata su machine learning sviluppata appositamente per sfruttare le capacità AI di RDNA 4. AMD promette un upscaling 4K di alta qualità con notevoli miglioramenti prestazionali, oltre a offrire un'esperienza di gaming a bassa latenza grazie a tecnologie come AMD Anti-Lag 2.

La società ha anche annunciato un aggiornamento del driver Adrenalin, potenziato con funzionalità AI per aiutare gli utenti a configurare e ottimizzare le loro schede grafiche. Il nuovo driver offrirà anche un facile accesso a funzioni AI come la generazione di immagini e il riassunto di documenti.

Per quanto riguarda le nuove schede grafiche, AMD ha annunciato l'arrivo delle Radeon RX 970 XT e Radeon RX 970, che saranno disponibili dai partner dell'azienda nel primo trimestre del 2025. AMD promette di condividere ulteriori dettagli su RDNA 4 e le nuove schede grafiche nel corso del trimestre.

Una nuova nomenclatura per le schede grafiche RDNA 4

AMD ha annunciato un importante cambiamento nella denominazione della sua prossima generazione di schede grafiche RDNA 4. L'azienda adotterà la serie RX 9000 per allinearsi con i processori desktop Ryzen serie 9000.

Questa nuova nomenclatura rappresenta un'evoluzione rispetto alle precedenti denominazioni come RX 7900 XTX o RX 7800 XT. Il passaggio alla serie 9000 non solo crea coerenza con la linea di processori, ma introduce anche un nuovo sistema di posizionamento sul mercato.

La cifra delle decine nel numero di modello sarà ora utilizzata per indicare chiaramente il posizionamento del prodotto rispetto alla concorrenza. Questo dovrebbe rendere più facile per i consumatori comprendere come le GPU AMD si confrontano con quelle dei concorrenti.

AMD ha anticipato che al CES molti dei suoi partner mostreranno i loro design industriali basati su questa nuova famiglia di prodotti. L'azienda ha promesso di rivelare ulteriori dettagli su RDNA 4 nel corso del trimestre.

AMD Ryzen Z2 Series, novità per il gaming portatile

AMD ha svelato la sua nuova serie di processori Ryzen Z2 per le console gaming portatili, promettendo prestazioni superiori e una maggiore durata della batteria rispetto alle generazioni precedenti. Questi nuovi chip, basati su grafica RDNA3, saranno disponibili in tre varianti a partire dal primo trimestre del 2025.

Il top di gamma Ryzen Z2 Extreme vanta 8 core e 16 thread, con una frequenza di boost massima di 5,0 GHz e 16 unità di elaborazione grafica. Questo modello è destinato ai dispositivi portatili da gaming più potenti.

La versione standard Ryzen Z2 offre anch'essa 8 core e 16 thread, ma con una frequenza di boost leggermente superiore di 5,1 GHz e 12 unità grafiche.

Infine, il Ryzen Z2 Go rappresenta l'opzione entry-level con 4 core, 8 thread, una frequenza di boost di 4,3 GHz e 12 unità grafiche.

AMD ha confermato che questi processori saranno adottati da diversi partner, tra cui Lenovo per il Legion Go, Asus per il ROG Ally. La società ha citato anche Valve per una possibile nuova versione dello Steam Deck. L'azienda vede il mercato dei PC portatili da gaming come un settore molto promettente e in rapida crescita.

Arriva la terza generazione dei processori Ryzen AI

AMD sta espandendo la sua linea di processori Ryzen AI 300 per portare le esperienze AI di nuova generazione a un pubblico più ampio. Al CES 2025, l'azienda ha annunciato l'introduzione dei processori Ryzen AI 7 e Ryzen AI 5 di terza generazione, sia per il pubblico consumer, sia per i clienti commerciali.

Il nuovo Ryzen AI 750 si distingue per le sue prestazioni multitasking, superando il Qualcomm X Plus del 35% e l'Intel Core Ultra 7 del 30% in media su nove benchmark multi-thread. Questi processori integrano l'unità di elaborazione neurale XDNA2, che offre prestazioni AI di primo piano con oltre 50 TOPS, superando i processori mobili più veloci di Intel e Qualcomm, sempre secondo quanto dichiarato dalla società.

La durata della batteria è un punto di forza significativo, con la serie Ryzen AI 300 capace di offrire oltre 24 ore di riproduzione video, consentendo agli utenti di lavorare più a lungo senza necessità di ricarica.

Tra le nuove aggiunte alla lineup Ryzen AI 300 ci sono Ryzen AI 7 350 con 8 core e 16 thread e Ryzen AI 5 340 con 6 core e 12 thread.

Questi nuovi processori saranno disponibili nel primo trimestre del 2025, mentre le versioni Pro arriveranno nel secondo trimestre.

AMD prevede che nel 2025 la famiglia Ryzen AI sarà presente in oltre 150 diversi modelli di laptop, offrendo piattaforme da partner come Lenovo, HP, Asus e Acer. Questi dispositivi promettono di essere tra i più desiderabili sul mercato, combinando prestazioni elevate, capacità AI avanzate e un'eccellente efficienza energetica.

Ryzen AI Max, prestazioni al top per l'intelligenza artificiale

AMD ha svelato una nuova e rivoluzionaria linea di processori mobile chiamata Ryzen AI Max, che promette di ridefinire le prestazioni dei laptop Windows e dei micro desktop. Questa nuova serie si posiziona al vertice della gamma Ryzen AI, offrendo capacità senza precedenti per i dispositivi portatili x86.

Punta di diamante della serie Ryzen AI Max è un chip che AMD definisce "il processore mobile x86 più avanzato mai creato". Questo processore integra fino a 16 core Zen 5, garantendo eccellenti prestazioni multitasking, e fino a 40 unità di calcolo grafiche basate sull'architettura RDNA 3.5, che lo rendono il più potente sistema grafico integrato nell'ecosistema Windows.

Un elemento chiave di questo nuovo processore è l'NPU XDNA2, che offre prestazioni AI leader del settore con 50 TOPS (trilioni di operazioni al secondo). Questa potenza di calcolo AI supera quella offerta dai concorrenti come Intel e Qualcomm nei loro processori mobili più veloci.

Il Ryzen AI Max si distingue anche per la sua architettura di memoria unificata e coerente, che permette di accedere a grandi quantità di memoria, fino a 96 GB, con una larghezza di banda senza precedenti di 256 GB/s. Questa caratteristica è particolarmente importante per le applicazioni AI che richiedono molta memoria.

AMD propone tre modelli principali nella serie Ryzen AI Max:



1. Ryzen AI Max+ 395: 16 core/32 thread, GPU Radeon 8060S con 40 CU (2560 stream processor)

2. Ryzen AI Max 390: 12 core/24 thread, GPU con 40 CU

3. Ryzen AI Max 385: 8 core/16 thread, GPU con 32 CU (2048 stream processor)



Saranno disponibili anche versioni Pro di questi modelli, oltre a una variante Pro aggiuntiva con 6 core e 16 unità di calcolo grafiche. Questi processori sono progettati per offrire prestazioni paragonabili o superiori a quelle di alcune GPU discrete.

Nei confronti con l'Intel Ultra 9, il Ryzen AI Max si dimostra nettamente superiore, con prestazioni di rendering in media 2,6 volte più veloci e una grafica 1,4 volte più potente. Questi risultati rendono il Ryzen AI Max particolarmente adatto per workstation mobili e dispositivi per creator.

Il confronto con l'Apple M4 Pro è altrettanto impressionante. Secondo le analisi di confronto proposte da AMD, il nuovo processore riesce ad esprimere prestazioni superiori anche alla versione da 14 core del SoC di Apple. In applicazioni specifiche come Vray, un plugin per modellazione 3D, offre guadagni fino all'86%.

Una caratteristica distintiva del Ryzen AI Max è la sua architettura di memoria dedicata, che permette di allocare fino a 96 GB di memoria alla grafica. Questo consente di eseguire workload AI di grandi dimensioni e ad alta precisione con prestazioni superiori a quelle delle schede grafiche desktop high-end.

AMD ha fornito un esempio concreto di queste capacità: il Ryzen AI Max può eseguire un modello linguistico di grandi dimensioni come Llama 3.3, con 70 miliardi di parametri, due volte più velocemente di una GPU RTX 4090 discreta, mantenendo un TDP inferiore dell'87%.

AMD ha stretto partnership con importanti produttori per integrare questi nuovi processori in dispositivi innovativi. HP introdurrà lo ZBook Ultra G1A, un potente sistema portatile per professionisti, e lo Z2 Mini G1A, un desktop compatto ideale per lo sviluppo di modelli linguistici di grandi dimensioni. ASUS lancerà il ROG Flow Z13, un tablet da gaming ultra-mobile da 13 pollici con tastiera staccabile, che sarà disponibile nel primo trimestre del 2025.

Inoltre, AMD ha annunciato la serie Ryzen 200 per laptop consumer e professionali, con 11 nuovi modelli che arriveranno sul mercato nella seconda metà del 2025. Questi processori puntano a offrire prestazioni affidabili, lunga durata della batteria e capacità AI per l'uso quotidiano, con le versioni Pro che aggiungono funzionalità di gestione, affidabilità e sicurezza avanzate.

La società ha inoltre colto l'occasione per riaffermare il proprio impegno nel settore dei processori datacenter ed enterprise PC, a consolidamento della posizione di leader del settore. I processori EPYC di AMD sono diventati la scelta primaria degli hyperscaler per supportare servizi cloud utilizzati quotidianamente da miliardi di persone in tutto il mondo, tra cui Facebook, Instagram, Netflix, WeChat e WhatsApp. Inoltre, le GPU Instinct di AMD per data center stanno dimostrando prestazioni eccezionali nell'esecuzione dei modelli di intelligenza artificiale più avanzati, incluso GPT-4, offrendo il miglior rapporto prezzo/prestazioni sul mercato.

Nel segmento dei PC aziendali, AMD sta ridefinendo gli standard con processori x86 che offrono il doppio delle prestazioni rispetto alla concorrenza nei carichi di lavoro multitasking. Questi processori sono inoltre dotati del motore AI più veloce mai costruito, con 5 volte più TOPS (Trillion Operations Per Second) rispetto al prossimo processore x86 AI per imprese sul mercato e il doppio della reattività AI rispetto al concorrente più vicino.

Numerose aziende leader a livello mondiale stanno adottando i PC commerciali AMD per accelerare la loro trasformazione digitale. Ad esempio, ING Bank nel settore finanziario utilizza le funzionalità di sicurezza e affidabilità di AMD Pro per proteggere i propri dati e garantire operazioni stabili e sicure. Nel settore energetico, Shell sfrutta le funzionalità AI avanzate per migliorare l'analisi dei dati e i processi decisionali a livello di dispositivo.

AMD sta offrendo alle imprese il meglio di entrambi i mondi: la compatibilità e l'affidabilità di Windows unite alla durata della batteria tipica dei dispositivi Apple. Con oltre 100 opzioni disponibili entro il 2025, AMD ha sviluppato un portafoglio di prodotti eccezionale in collaborazione con i suoi partner OEM, contribuendo alla sua missione di apportare cambiamenti significativi nel settore enterprise.

Con la presenza al CES 2025, AMD inaugura un anno ricco di novità: il potente Ryzen 9 9950X3D per desktop, l'architettura grafica RDNA 4, la serie Ryzen AI Max per laptop sottili e potenti, l'espansione della gamma Ryzen AI 300, i processori Ryzen 9000 HX con 3D V-Cache per laptop gaming, la serie Ryzen Z2 per console portatili e la serie Ryzen 200 per laptop mainstream. Nel settore enterprise, AMD continua a innovare con i processori EPYC di quinta generazione. Questo portfolio dimostra l'impegno di AMD nell'offrire soluzioni all'avanguardia per diverse esigenze di calcolo.