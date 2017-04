Yahoo: fusione con AOL e rebranding in Oath, ma senza Marissa Mayer

Dall'essere uno dei protagonisti chiave negli albori di Internet, al diventare una sussidiaria di Verizon: questo il percorso di ascesa e declino di Yahoo, il cui prossimo passo è un significativo re-branding. Dopo la chiusura dell'accordo di acquisizione con Verizon, che avverrà presumibilmente il prossimo mese, la società verrà amalgamata con un'altra sussidiaria del gestore di telecomunicazioni, AOL: la nuova realtà verrà battezzata Oath.

L'indiscrezione è circolata nelle scorse ore ad opera di Business Insider, e successivamente confermata su Twitter dal CEO di AOL, Tim Armstrong. Il nuovo nome (Oath significa giuramento ma anche imprecazione) ha già suscitato qualche battuta e gioco di parole, ma non sono stati rilasciati ulteriori dettagli né sul debutto, né sull'effettivo impiego. Non è dato sapere, infatti, se Verizon deciderà di mantenere il brand Yahoo in qualche forma o se anche servizi popolari e ben riconosciuti dal pubblico come Yahoo Mail e Yahoo News verranno ribattezzati in Oath Mail e Oath News.

Il lancio potrebbe comunque avvenire nei prossimi mesi, almeno stando ad un breve comunicato emesso da AOL prima del tweet di Armstrong: "Potete scommettere che nell'estate del 2017 lanceremo una delle realtà digital più rivoluzionarie".

Secondo le informazioni disponibili, il CEO di Yahoo Marissa Mayer non farà parte della nuova realtà, mentre Armstrong dovrebbe diventare CEO di Oath. L'addio della Mayer non è una sorpresa, ma i termini della sua dipartita sono ancora in fase di definizione: il brutto episodio sulla violazione della sicurezza degli account Yahoo Mail e l'andamento generale della società durante i suoi quattro anni di condotta potrebbero infatti rappresentare due elementi in grado di ridimensionare la sua liquidazione.