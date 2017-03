Ancora un buco nella sicurezza per Yahoo, il terzo in 6 mesi

Ancora un buco nella sicurezza annunciato da Yahoo, che ha rivelato nelle scorse ore che altri 32 milioni di account sono stati violati negli ultimi due anni, con accessi da parte di aggressori non meglio determinati. Questi account si aggiungono ad altre due irruzioni nei sistemi della compagnia che sono state ufficializzate negli scorsi mesi. Stando a quanto scrive il Reuters gli account sono stati compromessi ancora una volta utilizzando la tecnica dei "cookie forgiati".

Yahoo crede che ad aver effettuato l'accesso nei 32 milioni di account sia stato lo stesso "esecutore supportato da governi responsabile dell'hack del 2014", all'interno del quale erano stati violati almeno 500 milioni di account: "Sulla base delle nostre indagini crediamo che un utente di terze parti non autorizzato abbia ottenuto l'accesso del codice proprietario della compagnia per forgiare certi cookie", ha dichiarato all'interno dell'ultima documentazione annuale la stessa Yahoo.

Per rimediare alla problematica Yahoo ha invalidato i cookie ottenuti illecitamente in modo che gli stessi non possano essere utilizzati per ottenere l'accesso ad altri account. In più la compagnia ha annunciato che non offrirà alcun bonus in denaro alla CEO Marissa Mayer per il 2016, proprio per via dei problemi di sicurezza rivelati durante il corso dell'anno. Per lo stesso motivo la Mayer ha annunciato che rifiuterà qualsiasi premio azionario anche per il 2017.

Negli ultimissimi anni la compagnia ha cercato di risolvere i problemi sulla sicurezza che sono affiorati solo negli ultimi mesi. Nel mese di settembre dello scorso anno Yahoo confermava che 500 milioni di account dei propri utenti erano stati violati all'interno di un grosso hack avvenuto due anni prima, e pochi mesi dopo la compagnia dichiarava che un altro hack aveva compromesso la sicurezza di almeno un altro miliardo di utenti nel 2013.

I tre hack sono stati scoperti nel mezzo delle trattative di acquisizione di Yahoo da parte di Verizon che, in risposta alle accuse di scarsa sicurezza del colosso del web, ha decurtato la proposta finanziaria iniziale di circa 250 milioni di dollari, a fronte di una spesa complessiva che doveva essere di quasi 4,8 miliardi di dollari. L'acquisizione dovrebbe essere conclusa nel Q2 del 2017, tuttavia l'integrazione delle funzionalità di Yahoo negli asset di Verizon potrebbe subire ritardi.