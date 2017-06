Harry Potter e le scritte magiche su Facebook: ecco cosa succede se ne selezionate una

È il ventesimo anniversario dalla nascita di Harry Potter, con la pubblicazione del primo libro della scrittrice J. K. Rowling che l'ha inserita di netto nella storia della letteratura britannica e internazionale con successi (sei) interplanetari. La saga le ha permesso di essere la donna più ricca d'Inghilterra e, ancora meglio, le è valso un easter egg su Facebook in queste ultime ore. Se andate sul social network vi troverete invasi di "scritte magiche" relative al mondo del giovane mago. Harry Potter, Gryffindor e il nome delle altre case, colorate di rosso e in grassetto.

Ma a che servono? Premendo su una di queste scritte apparirà la "magia", ovvero un'animazione con tanto di suoni a tema Harry Potter. Zuckerberg è impazzito? No, tutto questo è per celebrare quanto scrivevamo prima, ovvero il ventesimo anniversario dal primo libro della saga del piccolo mago. Questa iniziativa può essere allacciata al caso "Lumos Maxima", di cui abbiamo parlato qui, e che vedeva impegnata Google nell'offrire visibilità (come se servisse) alla saga della Rowling. Pare, in fondo, che il maghetto sia molto ben visto dai big tecnologici americani!