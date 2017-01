Nokia P1 sarà l'atteso top di gamma dei finlandesi con Snapdragon 835

Il grande ritorno di Nokia non è stato poi così grande. Se da un punto di vista concettuale è stata una data attesa da parecchio tempo, da quello pratico il brand finlandese è tornato sul mercato con un modesto medio di gamma. Uno smartphone certamente interessante, ma non dirompente come ci si aspettava. Manca poco, però, per il top di gamma visto che ci sono nuovi annunci attesi per il 26 febbraio, durante il prossimo Mobile World Congress di Barcellona.

Secondo nuove voci riportate dal sito russo Worket, Nokia P1 si baserà sul piano del design sullo Sharp Aquos Xx3, che riportiamo nella pagina. A differenza degli smartphone senza cornici dei giapponesi, il modello Aquos Xx3 ha un form factor piuttosto tradizionale ed è stato rilasciato circa sei mesi fa in Giappone. Nokia P1 sarà del tutto rivisto sul piano hardware con scelte da vero fuori classe: SoC Qualcomm Snapdragon 835, 6GB di RAM e un massimo di 256 GB di storage integrato.

Un top di gamma Nokia non può essere definito tale senza una fotocamera degna di nota, e per non tradire la tradizione HMD Global (la società che dispone della licenza del brand) ha scelto un sensore da 22,6 megapixel con obiettivo Zeiss che promette faville. Nokia P1 dovrebbe essere inoltre certificato IP57 per la resistenza all'intrusione di liquidi e polveri. Il display sarà da 5,3 pollici, ma al momento non ci sono informazioni sulla risoluzione massima supportata (se Full HD o 2K).

Sulla parte destra della scocca troveremo un sensore per le impronte digitali, mentre la batteria integrata dovrebbe essere una promettente unità da ben 3.500 mAh con funzionalità di ricarica rapida. Già preinstallato al primo avvio troveremo Android 7 Nougat, che speriamo di trovare su tutti i top di gamma della prossima generazione, mentre il prezzo del modello base da ben 128GB pare fissato a circa 800 dollari. Salirà a 950 dollari la spesa per il modello da 256 GB.

Non sappiamo ovviamente quanto siano affidabili questi rumor, tuttavia mancano solamente poche settimane al prossimo 26 febbraio. HMD Global ha già confermato la sua presenza al Mobile World Congress 2017 con il brand Nokia, e Foxconn ha acquisito lo scorso anno Sharp. Quindi ha senso che il nuovo P1 abbia come base un dispositivo della società giapponese. Se confermato, P1 sarebbe il secondo smartphone della nuova Nokia dopo Nokia 6.