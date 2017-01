Nokia 6 ufficiale: è lo smartphone del grande ritorno di Nokia

HMD Global, la compagnia che ha la licenza per la produzione di smartphone con brand Nokia, ha annunciato ufficialmente i dettagli del suo primo smartphone Android. Atteso per i primi mesi del 2017, il suo nome sarà Nokia 6. Viene confermato quindi il "grande ritorno" di Nokia nel suo mercato principale, anche se la notizia non è troppo accattivante, nel concreto, per noi europei.

"Nokia 6 segna il primo passo verso l'ambizione di Nokia di imporre un nuovo standard sul piano del design, della qualità dei materiali e dell'innovazione produttiva su tutte le fasce di mercato, sviluppando sulla garanzia della vera e propria esperienza tipica di Nokia", con queste parole HMD ha tolto i veli da Nokia 6, un dispositivo che come ha sottolineato la stessa società in passato non intende meravigliare con numeri superlativi. Con il brand Nokia infatti verranno proposti dispositivi dalla "qualità premium" ad un "prezzo competitivo", usando le stesse parole dei vertici HMD.

Dello smartphone sono state anticipate le caratteristiche tecniche: chi si aspettava un SoC di fascia alta rimarrà probabilmente deluso dal Qualcomm Snapdragon 430 integrato abbinato al modem X6 LTE. La CPU da otto core viene affiancata da una GPU Adreno 505, da ben 4GB di RAM e da 64GB di storage, il tutto alimentato da una batteria da 3.000 mAh. Nokia 6 fa uso di un display da 5,5 pollici a risoluzione Full HD, coperto da uno strato in Gorilla Glass 3 con angoli arrotondati 2.5D. Non mancherà il supporto al Dual-SIM e l'installazione nativa di Android 7.0 Nougat.

Nokia 6 specifiche tecniche SO Android 7.0 Nougat Display 5,5" Full HD (1080p) SoC Qualcomm Snapdragon 430 octa-core 1,5GHz RAM 4 GB LPDDR3 Storage 64 GB espandibile Fotocamere 16 MP PDAF f/2.0

8 MP f/2.0 grandangolo 84° Extra 4G LTE

Sensore impronte

Dual-SIM Batteria 3.000 mAh

Il dispositivo integra due altoparlanti interni con doppio amplificatore e supporto alle tecnologie Dolby Atmos e non manca il jack audio da 3,5mm. Saranno due le fotocamere: la principale usa un sensore da 16 megapixel con autofocus a rilevamento di fase, obiettivo f/2.0 e doppio flash a LED, mentre quella frontale usa un sensore da 8 megapixel e obiettivo grandangolare. Nokia 6 dispone anche di un sensore biometrico per la scansione delle impronte digitali, integrato frontalmente per un raggiungimento più comodo nella maggior parte delle circostanze.

Ma passiamo alle note dolenti: al momento in cui scriviamo Nokia 6 è previsto solo nel mercato cinese e non è chiaro se lo smartphone riuscirà a superare i confini dello stato asiatico. Sarà un'esclusiva per il sito JD.com al prezzo di 1.699 Yuan, quindi poco più di 230 euro, con il debutto atteso nei prossimi mesi. Da notare, infine, che il CEO Juho Sarvikas ha sottolineato che la compagnia sta cercando di svelare "altri prodotti nella prima metà dell'anno" con il brand Nokia che potrebbe presto ritornare in grande stile nel suo mercato. Come ai vecchi tempi.