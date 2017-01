LG G6 non avrà lo Snapdragon 835 di Qualcomm per colpa di Samsung

In accordo con un report pubblicato nel corso delle ultime ore da Forbes, il nuovo LG G6, che dovrebbe essere annunciato nel corso del prossimo MWC di Barcellona in programma per gli ultimi giorni di febbraio e i primi di marzo, non sarà equipaggiato con il nuovissimo Snapdragon 835 di Qualcomm.

Un ben informato insider avrebbe infatti confermato che il nuovo dispositivo top di gamma del colosso coreano porterà in dote il già noto Snapdragon 821, che resta comunque una delle soluzioni più potenti del produttore di chip Qualcomm, seppur non si tratti dell'ultimo ritrovao, ovvero proprio lo Snapdragon 835.

Forbes aggiunge inoltre che il chipset 835 non sarà probabilmente disonibili in quantità sufficienti a soddisfare tutte le richieste prima del mese di aprile. Tutto ciò a causa della grande richiesta di componenti da parte di Samsung che proprio con il nuovo processore Qualcomm intende equipaggiare il proprio prossimo Galaxy S8. Insomma, una Samsung che cannibalizza la produzione di chipset in previsione di grandissime richieste al lancio del proprio nuovo top di gamma, tutto a discapito degli altri produttori che dovranno virare su componenti differenti.

Come ormai noto Qualcomm sembra aver sviluppato il proprio Snapdragon 835 proprio in collaborazione con Samsung e, come normale conseguenza di ciò, Samsung vuole essere certa di non rimanere senza chip al momento del lancio del proprio S8, anche a costo di lasciare senza forniture gli altri produttori di smarpthone. La prima dimostrazione di ciò è per altro giunta qualche giorno fa con il lancio da parte di HTC del nuovo U Ultra, anch'esso dotato di Snapdragon 821.

Il sogno di LG di creare lo smartphone perfetto si infrangerà quindi sul muro della potenza di Samsung? O anche con lo Snapdragon 821 il nuovo G6 sarà in grado di diventare un best seller?