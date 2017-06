Batterie che esplodono, solo un brutto ricordo per Samsung

Le batterie degli smartphone esplodono, e non è raro che questo succeda considerando il gran numero di dispositivi in circolazione. È invece raro che una buona percentuale di un particolare modello di smartphone sia suscettibile al problema, ed è questo che è successo lo scorso anno con Galaxy Note7, la punta di diamante di Samsung di cui la compagnia ha dovuto cancellare produzione e sospendere le vendite. Nei primi periodi dal lancio parecchi Galaxy Note7 sono esplosi o andati in fiamme per un problema relativo alla batteria integrata.

La compagnia è dovuta correre ai ripari anche in altri modi, annunciando nuove misure di sicurezza e procedure per l'analisi della qualità dei prodotti in modo da promettere che il pericoloso problema dei Galaxy Note7 non si espandesse sugli altri prodotti della compagnia rilasciati nell'immediato futuro. E pare che, almeno fino ad oggi, Samsung sia riuscita a mantenere le sue promesse. Come riporta il Korea Herald ad oggi non si sono verificati problemi con le batterie di Galaxy S8, a distanza di circa 50 giorni dal lancio ufficiale dell'attuale top di gamma coreano.

L'informazione arriva da dichiarazioni di fonti interne dell'industria rimaste anonime, ma è chiaro che in seguito a quanto avvenuto con Galaxy Note7 anche un singolo caso di Galaxy S8 andato in fiamme sarebbe stato coperto dalla stampa internazionale. Nulla ovviamente di straordinario, dal momento che garantire che uno smartphone non esploda nei primi mesi è una condizione che ogni produttore di un certo prestigio deve offrire, e offre. Tuttavia è da sottolineare che il problema con le batterie è stato prontamente risolto in casa Samsung, senza troppi compromessi.

A riprova di ciò, oltre a Galaxy S8 Samsung dovrebbe lanciare presto una versione rivista di Galaxy Note 7 con batteria più piccola e sicura. Questi modelli "ricondizionati" saranno proposti ad un prezzo inferiore rispetto ai listini dell'originale al lancio solamente in alcuni mercati selezionati. Pare che fra questi non ci sia l'Italia, a favore principalmente di mercati emergenti, ma per una conferma definitiva dobbiamo attendere un annuncio ufficiale da parte di Samsung relativo a prezzi e disponibilità del "nuovo" modello.