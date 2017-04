Galaxy Note 7 ricondizionati in arrivo a circa 250 dollari in meno dell'originale

Samsung sta pianificando il rilascio delle versioni ricondizionate di Galaxy Note 7 in Corea del Sud, che dovrebbe avvenire alla fine di giugno ad un prezzo di circa 250 dollari inferiore rispetto a quello originale. Lo smartphone ha avuto uno sfortunato debutto sul mercato per via di alcune batterie andate in fiamme che ne hanno causato la sospensione definitiva delle vendite dopo alcuni richiami globali da parte del colosso sudcoreano. Per evitare grosse perdite in termini finanziari Samsung ha pensato di riproporre il dispositivo in veste ricondizionata in alcuni mercati.

Galaxy Note 7 era al suo debutto un dispositivo molto interessante grazie a caratteristiche innovative (lo schermo edge-less) ed esclusive (il supporto della S-Pen). Il lancio era stato seguito da milioni di appassionati, e si stima che prima dei richiami fossero in circolazione 3 milioni di unità vendute del dispositivo. Nonostante i grossi problemi strutturali dello smartphone, gli acquirenti non sembravano inizialmente tutti disposti a cedere il proprio dispositivo, e probabilmente saranno adesso in parecchi ad essere affascinati dal nuovo prezzo dei ricondizionati.

Secondo quanto riporta l'informato ETNews, i Galaxy Note 7 ricondizionati saranno lanciati inizialmente nella madrepatria di Samsung, con la società che avrebbe terminato gli accordi di vendita con i principali operatori telefonici locali. La vendita è fissata attualmente per il mese di giugno, ad un prezzo di circa 700 mila Won sudcoreani, pari a circa 570 Euro al cambio attuale. Considerando il prezzo in Euro in Italia, parliamo di oltre 300 Euro di differenza rispetto al listino di Note 7 al suo lancio, mentre in dollari la differenza è di circa 250 dollari.

Il nuovo Note 7 ricondizionato sarà rivisto soprattutto nella batteria, che sarà leggermente più piccola rispetto a quella implementata originariamente sul dispositivo, e avrà un amperaggio di 3.200 mAh. Lo smartphone dovrebbe inoltre avere un nuovo sistema operativo basato - forse - su Android 7.0 Nougat. Nonostante la debacle, Samsung non sembra essere uscita scalfita dalla pesante situazione venutasi a creare con Galaxy Note 7: le vendite dei nuovi top di gamma Galaxy S8 e Galaxy S8+ sono da record, ed entro fine anno il phablet con pennino avrà un successore.