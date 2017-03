Ben 5 versioni di scheda GeForce GTX 1080Ti custom da MSI

MSI ha annunciato la prossima disponibilità di ben 5 differenti versioni di schede video basate sulla nuova GPU NVIDIA GeForce GTX 1080Ti, della quale trovate la nostra analisi dettagliata online a questo indirizzo. L'annuncio è limitato però a poche informazioni: una singola immagine che raccoglie tutte le schede, senza neppure mostrarle interamente, e nessun dettaglio sulle specifiche tecniche.

Le schede appartengono alle serie Aero, Armor, Gaming X, Sea Hawk e Sea Hawk EK. L'ultima è quella più semplice da individuare, in quanto utilizza un waterblock sviluppato da EK che ricopre buona parte del PCB entrando in contatto diretto tanto con la GPU come con la memoria video e la circuiteria di alimentazione.

Per la scheda Sea Hawk troviamo invece un sistema di raffreddamento di tipo ibrido ad aria e acqua: un tradizionale dissipatore di calore con ventola è affiancato da un circuito a liquido di tipo chiuso, sviluppato da Corsair e in grado di gestire il calore generato dalla GPU.

La scheda Gaming X ricalca visivamente le caratteristiche tecniche delle altre proposte MSI di questa serie basate su GPU GeForce GTX 1080, utilizzando due ventole di elevato diametro che ricoprono un voluminoso dissipatore di calore. Dinamica simile, anche se leggermente più in piccolo, per la scheda Amor mentre a chiudere la proposta Aero ricalca il design della scheda NVIDIA GeForce GTX 1080Ti Founders Edition usando però una costruzione più semplice e presumibilmente per questo motivo anche più economica.

Non conosciamo, come detto, le specifiche tecniche di queste schede ma è facile ipotizzare come MSI possa intervenire sulle frequenze di clock di buona parte di questi modelli proponendo overclock di serie quantomeno per la GPU, di portata variabile a seconda delle versioni.