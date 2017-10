Windows 10, problemi per alcuni utenti con il Patch Tuesday

Lo scorso martedì Microsoft ha rilasciato l'aggiornamento relativo al Patch Tuesday del mese di ottobre, appuntamento mensile che punta a correggere le falle scoperte e ancora aperte sui sistemi operativi supportati. Sono aggiornamenti pensati per migliorare la stabilità delle varie versioni di Windows, ma con l'ultima tornata pare che ci siano stati più problemi del dovuto per alcuni utenti.

In seguito agli ultimi rilasci infatti ci sono stati vari report sul Microsoft Answers Forum contenenti lamentele di vario tipo relative all'aggiornamento cumulativo di ottobre su Windows 10. Alcuni degli utenti riportano che dopo l'installazione sono apparse le temibili BSOD, dette anche schermate blu della morte in italiano, dopo il riavvio. Per altri utenti ci sono stati problemi con la gestione dei dischi, perennemente al 100% dopo l'installazione della patch di ottobre.

Altri ancora riportano che l'aggiornamento rimane bloccato e non viene portato al termine. Al momento in cui scriviamo Microsoft non ha risposto ai report degli utenti e nei sistemi in cui abbiamo installato le patch di ottobre non abbiamo riscontrato le problematiche denunciate dagli utenti (anche su Reddit). Non sappiamo quanto siano diffuse queste criticità, ma al momento sembra che si tratti di problemi circoscritti ad un basso numero di utenti e configurazioni hardware.

Il caso più grave sembra quello di un utente Reddit che parla di 30 macchine "danneggiate" con errore "inaccessible boot device". Lo stesso utente ha trovato anche una soluzione per accedere ai sistemi bloccati con questo errore (la trovate a questa pagina). Insomma, pare che l'update cumulativo di ottobre sia più problematico del solito, e se non lo avete ancora installato vi consigliamo almeno di effettuare un punto di ripristino prima di farlo. Non si sa mai.