Microsoft rilascia un nuovo update cumulativo per Windows 10 per il Patch Tuesday

Il 12 settembre non è stato solo l'evento di lancio del nuovo iPhone X, ma è stato anche il Patch Tuesday di settembre, quindi giornata di aggiornamenti. Microsoft ha rilasciato un nuovo update cumulativo per tutti i computer Windows 10 e per gli smartphone Windows 10 Mobile con il Creators Update. Su desktop l'aggiornamento appare come "KB4038788" e può essere applicato attraverso Windows Update. La build diventerà così la 15063.608, così come su Mobile.

Non ci sono novità sul piano funzionale, come del resto avviene con gli aggiornamenti del Patch Tuesday, ma solo miglioramenti nelle performance, ottimizzazioni nel codice e, soprattutto, correzioni lato sicurezza. Proprio per quest'ultimo motivo consigliamo di installare l'aggiornamento nel minor tempo possibile. Qui di seguito vi proponiamo una traduzione libera di quelle che sono le novità secondo la nota rilasciata da Microsoft e disponibile a questo indirizzo in lingua inglese.

Sistemato un problema con i profili colore che non tornavano alle impostazioni specificate dall'utente dopo aver giocato un titolo a pieno schermo

La feature HDR è adesso disabilitata di default sul sistema operativo

Sistemato un problema per cui non si poteva aprire il Menu Start dopo aver aggiunto un metodo di input di terze parti

Sistemato un problema con gli scanner che si basano sul supporto driver inbox

Sistemato un problema su una feature Mobile Device Manager per consentire agli headset di funzionare correttamente

Sistemato un problema per cui alcune macchine non riuscivano a caricare i dispositivi WAN dopo essere stati ripristinati dallo stato di Sleep

Sistemato un problema per cui Windows Errore Reporting non puliva i file temporanei in caso di reindirizzamento su una cartella

Sistemato un problema per cui falliva la revoca di un certificato associato ad un account utente disabilitato nella console di gestione CA.

Sistemato un problema per cui LSASS provocava il leak di grossi quantitativi di memoria

Sistemato un problema per cui abilitando la crittografia con syskey.exe si bloccava l'avvio del sistema

Aggiornato lo script PowerShell BitLocker.psm1 per cui non venivano immagazzinate le password quando la funzione era abilitata

Sistemato un problema per cui salvando una credenziale con password vuota su Credential Manager si provocava il crash del sistema quando si cercava di utilizzare quella credenziale

Aggiornamenti alla barra di navigazione con casella di ricerca su Internet Explorer 11

Sistemato un problema per cui su Internet Explorer dove la feature "undo" si danneggia se la conversione del carattere viene cancellata usando un metodo di input di terze parti

Sistemato un problema con EMIE per cui Microsoft Edge e Internet Explorer si alternavano ripetutamente l'un l'altro

Sistemato un problema per cui un dispositivo avrebbe potuto smettere di rispondere ai comandi per diversi minuti, e poi smettere di funzionare con l'errore 0x9F (SYSTEM_POWER_STATE_FAILURE) dopo la connessione di un adattatore di rete USB

Sistemato un problema per cui alcune app non potevano essere aperte perché il servizio IPHIpSvc smetteva di rispondere durante l'avvio di Windows

Sistemato un problema per cui spoolsv.exe smetteva di funzionare

Sistemato un problema per cui il cmdlet Get-AuthenticodeSignature non elencava correttamente il TimeStamperCertificate

Sistemato un problema per cui, dopo aver aggiornato a Windows 10, gli utenti riscontravano lunghi ritardi nella risposta con le applicazioni ospitate su Windows Server 2008 SP2

Sistemati alcuni problemi di visualizzazione su RemoteApp quando si minimizzava l'app e si ripristinava a pieno schermo

Sistemato un problema che causava il blocco di Windows File Explorer causando un freeze all'intero sistema

Sistemato un problema che causava il blocco del cmdlet Export-StartLayout quando si esportava il layout delle tile all'avvio

Sistemato un problema per cui l'opzione per raggiungere Azure AAD non era disponibile durante l'esperienza out-of-box

Sistemato un problema per cui cliccando i tasti sulle notifiche dell'Action Center non provocava nessuna risposta dal sistema

È stato rilasciato di nuovi l'update di Sicurezza MS16-087 per i componenti di stampa Windows

Aggiornamenti di sicurezza su diverse app, servizi e processi del sistema operativo.

Sul changelog si legge che l'aggiornamento cumulativo appena rilasciato ha ancora un problema noto che causa il passaggio dalle lingue ceca e araba all'inglese su Microsoft Edge e altre applicazioni. La compagnia ha dichiarato chiaramente che rilascerà un fix non appena sarà pronto.

L'aggiornamento cumulativo risolve anche una falla 0-day sfruttata per l'installazione di spyware. Abbiamo approfondito l'argomento in questa pagina.