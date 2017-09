Microsoft Edge e Internet Explorer continuano a perdere quote di mercato

Microsoft Edge e Internet Explorer continuano a perdere utenti secondo quanto riportano gli ultimi dati della società di analisi del web Net Applications. Lo scorso mese l'uso combinato di entrambe le applicazioni è sceso sino al 21%, con un calo dello 0,9% rispetto al mese precedente e il più corposo dall'inizio dell'anno. Sono passati gli anni in cui Microsoft primeggiava nella corsa dei browser più diffusi, con Chrome che ormai occupa la fetta più ampia della torta.

Il browser di Google domina il mercato dall'alto del suo 60% nelle quote totali, seguito dalle due soluzioni di Microsoft e da Firefox, con Mozilla che detiene il 12% del mercato. Il passaggio da Internet Explorer ad Edge non ha sortito gli effetti sperati dai vertici della compagnia, anzi pare che il moderno browser di Microsoft non sia stato accolto in maniera troppo calorosa dagli utenti nonostante le sue indiscutibili qualità tecniche e le prestazioni garantite.

"Sebbene la perdita nelle quote negli otto mesi del 2017 sia stata solamente poco più della metà rispetto a quella dello stesso periodo del 2016 - e quindi c'è un rallentamento nel declino - IE+Edge hanno perso circa un punto percentuale ogni mese quest'anno fino ad ora", ha scritto Computerworld commentando i dati rilasciati dalla società. "Se il calo continuasse su questa tendenza i browser scompariranno in questo periodo nel 2019".

Si tratta ovviamente dello scenario peggiore possibile, visto che il calo mostrato negli ultimi anni sta rallentando e continuerà molto probabilmente a farlo anche nei prossimi mesi. La situazione dovrebbe però mettere in guardia Microsoft soprattutto perché gli utenti sembrano non gradire l'innovazione portata sul mercato da Edge, con un'interfaccia moderna e uno sviluppo delle estensioni troppo lento e quasi del tutto inesistente ormai dopo parecchio tempo dal lancio.

Microsoft Edge è che riceve aggiornamenti con nuove feature solo due volte l'anno, ed è un software esclusivo per le piattaforme Windows 10. Al momento in cui scriviamo, inoltre, Windows 10 non ha ancora superato Windows 7 in termini di quote di mercato e la piattaforma più usata per l'accesso ad internet è Android, dove Microsoft non è presente in alcun modo per quanto riguarda le soluzioni di navigazione online.

Potrebbe aiutare Windows 10 S, con i nuovi PC che al momento possono usare solo Microsoft Edge (fra le soluzioni dei big) per la navigazione online. Attualmente Chrome e Firefox non sono presenti e non possono essere installati via Store, almeno fino a quando Google e Mozilla non rilasceranno una versione "moderna" dei loro browser.