Niente Chrome e Firefox su Windows 10 S. No assoluto per i browser desktop

Windows 10 S è una versione di Windows pienamente operativa e dotata di quasi tutte le funzionalità della release standard. Questo significa che qualche restrizione c'è, anche se non dovrebbe, in teoria, impattare nell'esperienza d'uso degli utenti se non in maniera marginale. Nella pratica le restrizioni presenti potrebbero comportare alcuni fastidi di certo non indifferenti, e fra le ultime venute a galla c'è l'impossibilità di installare qualsiasi browser desktop.

Il nuovo sistema operativo di Microsoft punta alla massima sicurezza consentendo l'installazione di app esclusivamente dallo store ufficiale. Su Windows Store possono essere introdotte sia app desktop tradizionali (Win32), che le versioni UWP (Universal Windows Platform) funzionanti su tutti i dispositivi compatibili con il sistema operativo. Questa regola però pare che non varrà per i browser, che devono necessariamente essere "universali" per poter accedere allo store di Windows 10.

Secondo quanto riporta ZDNet, le politiche di Windows Store attuali impediscono agli sviluppatori di utilizzare il tool ufficiale Desktop Bridge per rilasciare i web browser in formato desktop. Microsoft accetta solo ed esclusivamente browser di terze parti che, come Microsoft Edge, sono programmati come app UWP native, eseguibili solo ed esclusivamente all'interno di un ambiente circoscritto in una sandbox. Inoltre, dovranno utilizzare gli stessi engine HTML e JavaScript di Microsoft Edge.

Di seguito riportiamo quanto rivelato alla fonte un portavoce di Microsoft:

"Le app Windows Store che consentono di navigare su internet devono utilizzare engine HTML e JavaScript forniti dalla Windows Platform. Tutti i contenuti presenti su Windows Store vengono certificati da Microsoft per garantire un'esperienza di qualità e mantenere al sicuro i dispositivi. Con queste nuove politiche, abilitate negli scorsi mesi, il browser che sceglie un nostro cliente nello Store assicurerà tutte le protezioni disponibili sulla nostra piattaforma Windows. Se le persone vogliono accedere ad applicazioni diffuse tramite altri store e servizi, possono passare in ogni momento a Windows 10 Pro".

Si tratta di una restrizione che ricorda quella già presente da anni su iOS, che non accetta browser web che non utilizzano l'engine di rendering WebKit proprietario. Neanche i Chromebook possono utilizzare altri browser all'infuori di Chrome, anche se la situazione potrebbe cambiare a breve. Ma su Windows 10 S l'assenza di browser storici come Chrome e Firefox (a meno che non vengano sviluppate le corrispettive applicazioni UWP) potrebbe farsi sentire molto, soprattutto se consideriamo che Windows 10 S si contrappone a Chrome OS nel campo educational.

Edge ha alcune feature particolarmente interessanti in tal senso, come supporto specifico per la scrittura tramite penna oltre a performance ed efficienza superiori, tuttavia Chrome e Firefox rappresentano ad oggi le soluzioni preferite dalla maggior parte degli utenti anche grazie alla vasta selezione di estensioni già disponibili e pronte all'uso. Limitarne l'uso su un SO per l'ambiente educational potrebbe non rivelarsi la scelta più saggia per la sua diffusione.