Android supera Windows: è il sistema operativo più usato sul web

Android supera Windows e diventa il sistema operativo maggiormente diffuso sul web. A dirlo sono i dati di StatCounter, che vede il robottino verde per la prima volta ai vertici della classifica con un market share del 37,93%. Il sorpasso è avvenuto durante lo scorso mese di marzo, con il sistema operativo di Microsoft che ha occupato il 37,91% della torta, ad un passo dal software mobile di Google. StatCounter basa i suoi dati sull'uso del web su desktop, laptop, tablet e mobile.

È la prima volta che Android raggiunge la vetta nelle graduatorie di StatCounter, e non è detto che le posizioni siano ormai stabilizzate. Considerati gli esigui margini del robottino verde su Windows è probabile che i due software si scambino la posizione nel corso delle prossime settimane. Tuttavia il quadro disegnato dalle nuove statistiche riflette le condizioni del mercato degli ultimi anni, laddove l'uso tradizionale del sistema fisso sta sempre più lasciando spazio al mobile.

StatCounter misura le quote di mercato sull'uso del web ponendo sotto analisi i dati aggregati provenienti da circa 15 miliardi di visualizzazioni di pagina al mese effettuate dalla sua rete di oltre 3 milioni di siti web. Considerate le enormi dimensioni del bacino d'utenza valutato possiamo considerare i risultati dello studio come una buona base di partenza per capire quali sono le piattaforme più utilizzate, che però di riflesso non possono offrire dati sul numero di utenti.

Nello specifico i dati raccolti da StatCounter possono individuare quante pagine web sono state visualizzate da una determinata piattaforma, ma è possibile che alcune di queste visualizzazioni siano state effettuate dallo stesso dispositivo. Il sorpasso di Android rappresenta comunque un traguardo storico, soprattutto perché effettuato su una piattaforma che da sempre non ha avuto concorrenza sulle classifiche prese in esame. Solo nel 2013 Android, del resto, guadagnava la seconda posizione.

"Questa è una pietra miliare nella storia della tecnologia e la fine di un'era", ha dichiarato Aodhan Cullen, CEO di StatCounter. "Rappresenta la fine della leadership di Microsoft nel mercato globale dei sistemi operativi in cui ha occupato la prima posizione dagli anni '80. Rappresenta anche un passo importante per Android che solamente cinque anni fa deteneva solo il 2,4% dell'uso del web in tutto il mondo. Windows ha vinto la guerra del desktop, ma il campo di battaglia è cambiato".

"Sarà difficile per Microsoft farsi strada nel settore mobile, ma il prossimo cambiamento di paradigma potrebbe dare la possibilità di riconquistare il dominio. Potrebbe essere la realtà aumentata, l'intelligenza artificiale, o Continuum", commenta infine il dirigente della società. Insomma Android alla fine ha superato Windows ma ad essere vincitore in questi numeri è anche e soprattutto il mobile, settore quasi del tutto dimenticato al momento da Microsoft.